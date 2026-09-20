San Pedro vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre San Pedro y Cobán Imperial por la décima jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro vs Cobán Imperial, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro FC vs Cobán Imperial! Este domingo 20 de septiembre, ambos equipos se enfrentan en el Estadio Mateo Sicay Paz por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro reúne a dos conjuntos que empataron en la fecha anterior y que necesitan sumar para mejorar su posición en el campeonato.

San Pedro regresa al Mateo Sicay Paz después de igualar 0-0 frente a Marquense en la jornada 9. El conjunto local busca volver al triunfo para mantenerse cerca de los primeros lugares de la tabla. Uno de sus desafíos estará en la producción ofensiva, luego de no poder convertir en su última presentación.

Cobán Imperial, por su parte, llega después del empate 2-2 ante Comunicaciones. Los Príncipes Azules buscan encontrar mayor regularidad en el Apertura 2026 y recuperar terreno en la clasificación. El conjunto cobanero afronta una nueva presentación como visitante ante un San Pedro que intentará hacer valer su localía.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Cobán Imperial hoy domingo 20 de septiembre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Cobán Imperial será el domingo 20 de septiembre a las 14:50 horas en el Estadio Mateo Sicay Paz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Cobán Imperial para la jornada 10, al momento

Ni San Pedro ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Vander Cruz, Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes, Edgar Macal, Sebastián Colón, Romario Gómez, Luigui Calderón, Germán Águila, Luis Martínez. DT : Edwin Vásquez.

: Vander Cruz, Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes, Edgar Macal, Sebastián Colón, Romario Gómez, Luigui Calderón, Germán Águila, Luis Martínez. : Edwin Vásquez. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Janderson Pereira, Byron Leal, Yeltsin Álvarez, Kenneth Valdez, Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del San Pedro vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Este fue el resultados del encuentro que disputaron San Pedro y Cobán Imperial:

6 de febrero de 2019 | San Pedro 1-2 Cobán Imperial | Copa de Guatemala

Te puede interesar