¿Del Toro pierde a uno de sus gregarios? Édgar Cadena pone en duda su participación en el Mundial de Ciclismo

El mexicano explicó que su visa fue aprobada, pero todavía no recibe el documento y busca una solución para poder viajar a Montreal

Édgar Cadena se perdería el Mundial de Ciclismo. | @edgar_chuky

La participación de Édgar ‘Chucky’ Cadena en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 está en duda. El pedalista mexicano reveló que todavía no recibe la visa necesaria para viajar a Canadá, situación que podría dejarlo fuera de las pruebas para las que fue seleccionado con el representativo nacional.

Cadena explicó mediante sus redes sociales que el trámite comenzó con anticipación y la visa ya recibió la aprobación, pero el tiempo de entrega superó lo previsto. El ciclista aclaró que el retraso está fuera de su control y también deslindó a la Unión Ciclista de México (UCMEX) y a las personas que participaron en las gestiones.

“Quiero contarles que, lamentablemente, aún no es segura mi participación en el Mundial de Ciclismo, ya que mi visa aún no ha llegado”, publicó el mexicano en sus redes sociales, quien, además, señaló que uno de los principales problemas durante el proceso fue conseguir las citas necesarias.

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La situación llega a un día del comienzo de las competencias del Campeonato Mundial de Ruta UCI de Montreal, programado del 20 al 27 de septiembre. La primera jornada contempla las contrarrelojes individuales de las categorías élite y Cadena estaba considerado como uno de los dos representantes mexicanos en la prueba varonil junto a Isaac del Toro.

Édgar Cadena cubrió los gastos de su proceso de visa

El ciclista también explicó que él se hizo cargo de los gastos relacionados con el trámite, entre ellos la visa, los traslados y la contratación de una empresa especializada que lo apoyó durante el proceso.

“Prácticamente he llevado todo este proceso por mi cuenta, cubriendo personalmente todos los gastos de la visa, los viajes y las gestiones necesarias, incluida la contratación de una empresa especializada en trámites de visado”, detalló.

Cadena señaló que competir en Montreal formaba parte de sus objetivos de la temporada y que tenía la intención de disputar cada una de las pruebas para las que recibió la convocatoria. La selección mexicana lo incluyó dentro del grupo élite varonil junto a Isaac del Toro, Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre.

El retraso deja en duda, en primera instancia, su presencia en la contrarreloj individual élite del domingo 20 de septiembre. Esa competencia contempla un recorrido cercano a los 40 kilómetros y México tenía registrados a Del Toro y Cadena entre sus representantes.

Cadena todavía busca llegar a la prueba de ruta para ayudar a Isaac del Toro

Aunque su presencia en el comienzo del Mundial está comprometida, Cadena mantiene la posibilidad de llegar a Montreal para la carrera de ruta élite varonil, programada para el domingo 27 de septiembre. El mexicano explicó que ya inició conversaciones con un abogado migratorio para conocer si existe alguna vía que permita acelerar la entrega de su visa.

“Actualmente, estoy en conversaciones con un abogado migratorio para saber si es posible agilizar la entrega de la visa y así llegar a la prueba de ruta, aunque por ahora no hay nada seguro”, escribió.

El objetivo de Cadena, en caso de recibir el documento, será integrarse al equipo mexicano y trabajar en favor de Isaac del Toro durante la prueba de ruta. El corredor de UAE Team Emirates-XRG encabezará al representativo nacional en Montreal y llega al Mundial después de imponerse en el Gran Premio de Montreal, disputado sobre parte del recorrido que utilizará la carrera mundialista.

Cadena cerró su mensaje con un agradecimiento hacia quienes lo apoyaron durante los trámites y adelantó que comunicará cualquier cambio en los próximos días. Por ahora, su participación en el Mundial depende de recibir la visa y contar con el tiempo necesario para trasladarse a Canadá antes de la carrera de ruta del 27 de septiembre.

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