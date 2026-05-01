Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Los ‘Pijaos’ querrán darle un triunfo a su gente en casa, mientas que el ‘Verdiblanco’ sí o sí necesita los tres puntos.

Alineaciones Tolima vs Cali Liga BetPlay

Está todo listo para que Deportes Tolima y Deportivo Cali jueguen por la jornada 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, partido que tendrá lugar en el Manuel Murillo Toro. El ‘Pijao’ por su parte ya está clasificado, lo que quiere decir que la responsabilidad es del ‘Azucarero’, equipo que se juega su última carta para lograr estar en la siguiente ronda del torneo apertura.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportes Tolima: Luis Marquinez; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Jersson González, Élan Ricardo, Ever Valencia; Adrián Parra. D.T.: Lucas González.

Posible alineación de Deportivo Cali para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese, Fabián Viáfara, Keimer Sandoval, Julián Quiñónes, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Emannuel Reynoso; Steven Rodríguez, Juan Dinneno. D.T.: Rafael Dudamel.

Últimos partidos de Deportes Tolima

28-04-2026 | Tolima 3-0 Coquimbo.

23-04-2026 | Millonarios 2-0 Tolima.

18-04-2026 | Tolima 2-0 Pereira.

14-04-2026 | Nacional de Uruguay 3-1 Tolima.

10-04-2026 | Pasto 1-0 Tolima.

Últimos partidos Deportivo Cali

25-04-2026 | Cali 1-0 América.

17-04-2026 | Boyacá Chico 1-0 Cali.

12-04-2026 | Cali 1-1 Llaneros.

03-04-2026 | Junior 1-2 Cali.

28-03-2026 | Cali 1-0 Pereira.

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