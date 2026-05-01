Posibles alineaciones de Alianza FC vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El conjunto ‘Embajador’ deberá salir por la victoria o el empate y esperar otros resultados; la derrota lo elimina inmediatamente de los playoffs.

Posibles alineaciones de Alianza FC vs Millonarios.

¡Llegó la fecha 19 en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I! Millonarios se juega la clasificación a los playoffs y si quiere clasificar, deberá ganar o empatar pero esperar otros resultados para saber si hará parte del grupo de los ocho clasificados. Si pierde, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán que decirle adiós al Fútbol Profesional Colombiano este semestre. Un partido a todo o nada ante Alianza Valledupar.

Posible alineación de Alianza FC para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza; Wiston Fernández, Felipe Pardo, Yeiner Londoño y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo, Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

Últimos partidos de Alianza

26-04-2025 | Llaneros 0-0 Alianza.

19-04-2026 | DIM 1-0 Alianza.

12-04-2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Alianza.

06-04-2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza.

01-04-2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.

Últimos partidos de Millonarios

28-04-2026 | Millonarios 0-0 Sao Paulo.

23-04-2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima.

19-04-2026 | América de Cali 3-1 Millonarios.

15-04-2026 | Millonarios 1-0 Boston River.

12-04-2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.

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