Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Derbi bogotano con necesidad de victoria para ambos equipos. Ninguno querrá poner en riesgo su lugar en la fiesta de los 8.

Posibles alineaciones de Santa Fe Vs Internacional / Claro Sports.

Independiente Santa Fe recibe este domingo a Internacional de Bogotá, en el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I. Ambos elencos llegan instalados en el grupo de los 8, pero un gol de ese grupo de perseguidores pone en duda su continuidad. Será un gran duelo el que veremos en El Campín.

Posible alineaciones de Independiente Santa Fe por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Ómar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación del Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazán Suárez; Rubén Manjarrés, Larry Vásquez; Facundo Boné, Kevin Parra, Ian Poveda y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

29.04.2026 | Platense. 2-1 Independiente Santa Fe

23.04.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe.

19.04.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo.

15.04.2026 | Corinthians 2-0 Independiente Santa Fe .

. 12.04.2026 | Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe | Fecha 16.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

26.04.2026 | Internacional Bogotá 4-0 Boyacá Chicó.

20.03.2026 | Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá.

12.04.2026 | Inter de Bogotá 2-1 Alianza.

03.04.2026 | Fortaleza 1-1 lnter de Bogotá.

29.03.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Junior.

¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este partido se podrá ver a través del canal 1001 Red+ del cableoperador de Claro en Colombia. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Jhon Opsina.

Asistente 1: David Fuentes.

Asistente 2: Jhon Gallego.

Cuarto árbitro: Gustavo Cortés.

VAR: Never Manjarrez.

AVAR: Sebastián Vela.

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