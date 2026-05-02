A falta de una etapa: se desvanece el título del Tour de Turquía para Iván Ramiro Sosa

El colombiano espera darle vuelta a los 5 segundos que lo separan del primer lugar y quedarse con la corona en Europa.

Iván Ramiro Sosa | Gongora/NurPhoto vía AFP

Este sábado 2 de mayo se disputó la séptima etapa del Tour de Turquía 2026. Era una fracción especial para los velocistas, la cual inicio y finalizó en Antalya, con 152.8 kilómetros de recorrido, dos sprints y un pequeño puerto de montaña de tercera categoría y después con final entre descenso y plano.

El italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team) se quedó con la fracción tras 3:19:41. El polaco Marceli Boguslawski (ATT Investments) cruzó la meta en el segundo lugar, con el mismo tiempo del vencedor y el podio del día lo completó el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise).

En cuanto a las toldas colombianas Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) acorde a sus condiciones peleó por el triunfo, sin embargo no le alcanzó y cruzó la meta en el quinto lugar con el mismo tiempo de Ballerini. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) fue 144 del día, pero hay desconsuelo en el cundinamarqués.

Las preocupaciones del nacido en Pascua y el equipo español pasan porque el colombiano ya perdió 5 segundos en la clasificación general, más los 2 de bonificación que tiene el australiano Sebastián Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) a falta de una sola jornada, después que el ‘cafetero’ batallara y luciera la camiseta de líder por un par de jornadas.

Etapa 8 y última del Tour de Turquía 2026

Etapa 8 Tour de Turquía / www.procyclingstats.com

Para este domingo 3 de mayo se disputará la octava fracción del Tour de Turquía 2026. Serán 105.2 kilómetros de recorrido en Ankara, una jornada similar a la que se vivió este sábado, con 3 sprints y llegada en plano, día para los velocistas nuevamente. En el que se espera el batacazo de Iván Ramiro Sosa y que levante el título.

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