Sergio Higuita, con la mira puesta en el top 10 del Tour de Romandía

A falta de una etapa, el colombiano pide pista para cerrar entre los diez mejores del certamen. Nairo Quintana también tuvo un día positivo.

Sergio Higuita con el Astana compitiendo / Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Falta una jornada para el cierre del Tour de Romandía. El certamen ha atrapado miradas especialmente por la participación de Tadej Pogacar, un fuera de serie que ha dominado a lo largo del recorrido. De hecho, el esloveno del UAE Team Emirates pudo alzarse en brazos tras la cuarta etapa.

Luego de una exigente fracción, de 149.6 kilómetros entre Broc y Charmey, además de dos picos de primera categoría, Pogacar cruzó 14” por delante de Florian Lipowitz. Marcó un golpe de autoridad para adueñarse de su tercera victoria, ahora en la alta montaña, después de atacar a 20 kilómetros del final.

Los colombianos fueron protagonistas. En esa etapa, Sergio Higuita, el mejor en la clasificación general para la legión latina, coronó quinto a 1:47 de Pogacar. El pedalista cruzó en el lote perseguidor, junto a otros nombres como Jéfferson Cepeda y Nairo Quintana.

THE PERFECT HAT-TRICK 🫡☘️



Tadej Pogacar seals his third stage in at the Tour de Romandie, this time winning solo after dominating the final climb! pic.twitter.com/HolDyay3Tj — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 2, 2026

Las aspiraciones en la clasificación general

Mientras que Pogacar y Lipowitz se juegan “el partido” con miras en llevarse el título, anotando que el esloveno supera al alemán por 37 segundos, la disputa por el top 10 se hace más fuerte. Allí en la conversación está Sergio Higuita, escalando una posición frente al día anterior. Por ahora, ostenta la casilla 13 a 3:06 del líder.

Claramente hay expectativa por el cafetero, dado que tan solo está a tres segundos del top 10. Allí en la cola, el italiano Lorenzo Fortunato buscará defender su posición y escalar más en la reñida pelea. Un poco más abajo, Nairo Quintana se frota las manos luego de tener un gran día.

El boyacense, reciente campeón de la Vuelta Asturias, subió nada menos que ocho posiciones en la general. Se sintió “en su salsa”, subiendo en la montaña y mostrando constancia, al punto de cerrar en la 22° colocación a 8:09 de Pogacar. Se avecina un lindo final de la competencia.

La última fracción, este domingo 3 de mayo, unirá caminos entre Lucens y Leysin con un recorrido de 178.2 kilómetros. El final estará para alquilar balcón, pues cerrará con un pico de primera categoría (14.3 km al 5.9%). Nada está asegurado, ni el título de Pogacar ni las demás posiciones definidas.

Te puede interesar: