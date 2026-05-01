Sergio Higuita marca el paso en Romandía y Nairo Quintana sigue en la lucha

Aparte de Nairo, en la carrera está Sergio Higuita, quien es el colombiano que más batalla está dando en la general.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | LUCA BETTINI / AFP

Avanzan las emociones en el Tour de Romandía y entre el pelotón está Nairo Quintana, ciclista que hace parte de la nómina del Movistar Team para dicha carrera.

Las participaciones del boyacense en las distintas competencias de este año son especiales, pues recordemos que a final de temporada dejará el ciclismo profesional. Por esa razón vale la pena seguir sus pedalazos por el mundo y la ronda suiza no es la excepción.

La fracción de este día tuvo un total de 176.6 kilómetros con tres puertos, dos de tercera y uno de segundo categoría con salida y llegada a Orbe. No obstante, se debe mencionar que el final fue plano y se prestó para el embalaje.

Dorian Godon del Ineos Grendiers tomó revancha de la etapa 2, en la que Tadej Pogacar lo venció. En esta oportunidad, el francés fue quien festejó y tuvo más fuerza. El podio lo completaron Finn Fisher Black y Valentin Paret Peintre, mientras que Quintana entró con ese grupo principal en el puesto 18.

Por otra parte, se debe mencionar que Sergio Higuita estuvo metido en esa pelea por la etapa, ya que el colombiano del Astana finalizó quinto en el arribo a Orbe.

¿Cómo va la general del Tour de Romandía?

Pogacar sigue al mando de esa clasificación con 17 segundos de ventaja sobre Florian Lipowitz, el ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, que es su principal perseguidor. Cerrando el podio está Lenny Martínez del Bahrain Victorious a 26″.

Por parte de los nuestros, Higuita sigue siendo el mejor posicionado en la general en la casilla 14, a 1’10” del esloveno. El ‘Monster’ está peleando por entrar al top 10, ya que está a 13″ de Clément Berthet. Daniel Felipe Martínez por su parte está alejado de posiciones de privilegio, lo que confirma que su rol será ayudar a Lipowitz.

La cuarta etapa del Tour de Romandía será de mayor exigencia y con montaña, lo que le da a los nuestros posibilidades de ser protagonistas. La jornada partirá en Broc y terminará en Charmey con 149.6 kilómetros de distancia. Dos puertos de primera y dos de segunda categoría son los ascensos a los que se enfrentarán los corredores.

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