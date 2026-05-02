Posibles alineaciones de América de Cali vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Escarlata’ buscará salir del trago amargo en Argentina y despachar al ‘Matecaña’ en el cierre de la fase regular.

América vs Pereira: posibles nóminas | Claro Sports

Último sorbo de la fase regular. Después de que se definan los ocho de Colombia, solo queda estipular la posición en la que termina cada uno. Esa es la consigna de América de Cali, que recibirá al Deportivo Pereira para darle rodaje y ponerle fin a la fecha 19.

Los ‘Escarlatas’ vienen de caer feo ante Tigre en Argentina. Del otro lado, los pereiranos conquistaron apenas su primera victoria, para más sorpresa, contra Atlético Nacional en Yopal. Esto es lo que usted debe saber rumbo al duelo pactado para este domingo 3 de mayo a partir de las 5:45 p.m. (hora COL).

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América: Jean Fernandes; Brayan Correa, Cristian Tovar, Marlon Torres, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Jan Lucumí y Adrián Ramos. DT: David González.

Posible alineación del Pereira para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Éber Moreno, Richard Rentería, Sebastián Urrea, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Jhon Largacha, Yuber Quiñones y Manuel Díaz. DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la última fecha, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, Win Play tendrá disponible las imágenes del cotejo.

Últimos partidos del América de Cali

30.04.2026 | Tigre 2-0 América de Cali | Fecha 3 (Copa Sudamericana).

25.04.2026 | Deportivo Cali 1-0 América de Cali | Fecha 18.

22.04.2026 | Fortaleza 1-2 América de Cali | Fecha 5 (reprogramado).

19.04.2026 | América de Cali 3-1 Millonarios | Fecha 17.

15.04.2026 | América de Cali 2-1 Alianza Atlético | Fecha 2 (Copa Sudamericana).

Últimos partidos del Deportivo Pereira

25.04.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Atlético Nacional | Fecha 18.

18.04.2026 | Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira | Fecha 17.

10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas | Fecha 16.

06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza | Fecha 6 (reprogramado).

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 15.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). Asistente 1: Andrés Nieto (Tolima).

Andrés Nieto (Tolima). Asistente 2: Jesús Otero (Sucre).

Jesús Otero (Sucre). Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Valle).

Carlos Betancur (Valle). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Juan David Gutiérrez (Meta).

Te puede interesar: