Fortaleza vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

El Metropolitano de Techo recibirá a Fortaleza y Deportivo Cali hoy a las 2:00 p.m. El Cali llega como favorito al encuentro de la liga.

Fortaleza vs Cali por la Liga BetPlay | Claro Sports

El primer partido de la jornada dominical de la Liga BetPlay 2026-II es entre Fortaleza y Deportivo Cali, dos equipos que viven realidades distintas. Por parte del conjunto ‘atezado’, ya no tiene chances de avanzar a los cuadrangulares porque hasta ahora suma 11 puntos. El ‘azucarero’ por su parte busca cerrar de manera anticipada su tiquete a la siguiente ronda.

¿A qué hora juega Fortaleza vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 25 de octubre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el caleño, válido por la fecha 16 del torneo finalización, dará comienzo a las 2:00 p.m. y se llevará a cabo en el Metropolitano de Techo. La transmisión del mismo está a cargo de Win Sports + y vía online lo puede ver a través de la plataforma de suscripción de Win Play.

Alineaciones Fortaleza vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 16 de la Liga Betplay 2026-II

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Sebastián Navarro, Jhonier Salas; Franco Pulicastro y Sebastián Herrera. DT: Diego Arias.

Cali: Pedro Gallese; Kéimer Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Léyser Chaverra; Alexis Castillo Manyoma, Nicolás Benedetti, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 16 de Liga Betplay 2026?

El favorito para quedarse con los tres puntos es el Cali, que vive un mejor presente a comparación de Fortaleza. El ‘verdiblanco’ lleva tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos y viene mostrando contundencia en ataque y solidez defensiva. Su rival por su parte la pasa mal y por lo general cede hasta jugando en casa.

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