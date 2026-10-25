Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 9 este 25 de octubre?
Finalizó el Clásico RCN 2026 con Rodrigo Contreras triunfando en la etapa 9 y Javier Jamaica obteniendo el título global.
Culminó el Clásico RCN 2026 y el ganador de la cronoescalada de la carrera fue Rodrigo Contreras, quien hizo el mejor tiempo en la etapa de cierre de la ronda nacional. En cuanto a la clasificación general, su compañero del Nu Colombia, Javier Jamaica, defendió ese primer puesto y consigue por primera vez en su carrera el título.
Clasificación y posiciones de la Etapa 9 en el Clásico RCN 2026, al momento
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|42:37
|2.
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|+0:03
|3.
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|+0:15
|4.
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|+0:57
|5.
|Óscar Garzón
|GW Erco Sportfitness
|+0:59
|6.
|Michael Moreno
|EBSA
|+1:08
|7.
|Andrés Ardila
|Nu Colombia
|+1:13
|8.
|Diego Cuervo
|TP
|+1:22
|9.
|Juan López
|GW Erco Sportfitness
|+1:48
|10.
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|+2:06
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Clasificación general del Clásico RCN este 25 de octubre de 2026
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|30:33:24
|2.
|Andrés Ardila
|NU Colombia
|+1:24
|3.
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|+4:24
|4.
|Rodrigo Contreras
|NU Colombia
|+4:43
|5.
|Sergio Luis Henao
|NU Colombia
|+9:05
|6.
|Óscar Garzón
|GW Erco Sportfitness
|+10:07
|7.
|Daniel Hoyos
|CRIC
|+10:15
|8.
|Juan López
|GW Erco Sportfitness
|+11:39
|9.
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|+11:53
|10.
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|+13:31
¿Qué otros campeones de la Etapa 9 hubo en el Clásico RCN 2026?
Aunque no ganaron la carrera como tal, con el nuevo formato del Clásico RCN Wilson Peña, Juan Pablo Restrepo y más recientemente Rodrigo Contreras se impusieron en esa fracción. Ahora bien, de los que sí alzaron el título están Óscar Sevilla, ‘Lucho’ Herrera y Fabio Parra, entre otros.
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Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026
Como la etapa 9, que fue una cronoescalda, significó la culminación de la carrera, este lunes 26 de octubre ya no hay más acción en el ‘Duelo de Titanes’. Queda esperar que llegue la edición del 2027 para que vuelva a haber actividad. Sin embargo, el calendario nacional todavía no para y restan un par de carreras más antes del final de temporada.