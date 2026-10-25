Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 9 este 25 de octubre?

Publicado por Camilo Robles Vento

Finalizó el Clásico RCN 2026 con Rodrigo Contreras triunfando en la etapa 9 y Javier Jamaica obteniendo el título global.

Javier Jamaica, campeón Clásico RCN 2026
Javier Jamaica, campeón Clásico RCN 2026 | Foto: Nu Colombia

Culminó el Clásico RCN 2026 y el ganador de la cronoescalada de la carrera fue Rodrigo Contreras, quien hizo el mejor tiempo en la etapa de cierre de la ronda nacional. En cuanto a la clasificación general, su compañero del Nu Colombia, Javier Jamaica, defendió ese primer puesto y consigue por primera vez en su carrera el título.

Clasificación y posiciones de la Etapa 9 en el Clásico RCN 2026, al momento

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Rodrigo ContrerasNu Colombia42:37
2.Wilson PeñaTeam Sistecrédito+0:03
3.Yeison ReyesOrgullo Paisa+0:15
4.Javier JamaicaNU Colombia+0:57
5.Óscar GarzónGW Erco Sportfitness+0:59
6.Michael MorenoEBSA+1:08
7.Andrés ArdilaNu Colombia+1:13
8.Diego CuervoTP+1:22
9.Juan LópezGW Erco Sportfitness+1:48
10.Adrián BustamanteGW Erco Sportfitness+2:06

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Clasificación general del Clásico RCN este 25 de octubre de 2026

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Javier JamaicaNU Colombia30:33:24
2.Andrés ArdilaNU Colombia+1:24
3.Kevin CastilloOrgullo Paisa+4:24
4.Rodrigo ContrerasNU Colombia+4:43
5.Sergio Luis HenaoNU Colombia+9:05
6.Óscar GarzónGW Erco Sportfitness+10:07
7.Daniel HoyosCRIC+10:15
8.Juan LópezGW Erco Sportfitness+11:39
9.Jaider MuñozTeam Sistecrédito+11:53
10.Wilson PeñaTeam Sistecrédito+13:31

¿Qué otros campeones de la Etapa 9 hubo en el Clásico RCN 2026?

Aunque no ganaron la carrera como tal, con el nuevo formato del Clásico RCN Wilson Peña, Juan Pablo Restrepo y más recientemente Rodrigo Contreras se impusieron en esa fracción. Ahora bien, de los que sí alzaron el título están Óscar Sevilla, ‘Lucho’ Herrera y Fabio Parra, entre otros.

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Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

Como la etapa 9, que fue una cronoescalda, significó la culminación de la carrera, este lunes 26 de octubre ya no hay más acción en el ‘Duelo de Titanes’. Queda esperar que llegue la edición del 2027 para que vuelva a haber actividad. Sin embargo, el calendario nacional todavía no para y restan un par de carreras más antes del final de temporada.

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