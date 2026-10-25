Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 9 este 25 de octubre?

Finalizó el Clásico RCN 2026 con Rodrigo Contreras triunfando en la etapa 9 y Javier Jamaica obteniendo el título global.

Javier Jamaica, campeón Clásico RCN 2026 | Foto: Nu Colombia

Culminó el Clásico RCN 2026 y el ganador de la cronoescalada de la carrera fue Rodrigo Contreras, quien hizo el mejor tiempo en la etapa de cierre de la ronda nacional. En cuanto a la clasificación general, su compañero del Nu Colombia, Javier Jamaica, defendió ese primer puesto y consigue por primera vez en su carrera el título.

Clasificación y posiciones de la Etapa 9 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Rodrigo Contreras Nu Colombia 42:37 2. Wilson Peña Team Sistecrédito +0:03 3. Yeison Reyes Orgullo Paisa +0:15 4. Javier Jamaica NU Colombia +0:57 5. Óscar Garzón GW Erco Sportfitness +0:59 6. Michael Moreno EBSA +1:08 7. Andrés Ardila Nu Colombia +1:13 8. Diego Cuervo TP +1:22 9. Juan López GW Erco Sportfitness +1:48 10. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness +2:06

Clasificación general del Clásico RCN este 25 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Javier Jamaica NU Colombia 30:33:24 2. Andrés Ardila NU Colombia +1:24 3. Kevin Castillo Orgullo Paisa +4:24 4. Rodrigo Contreras NU Colombia +4:43 5. Sergio Luis Henao NU Colombia +9:05 6. Óscar Garzón GW Erco Sportfitness +10:07 7. Daniel Hoyos CRIC +10:15 8. Juan López GW Erco Sportfitness +11:39 9. Jaider Muñoz Team Sistecrédito +11:53 10. Wilson Peña Team Sistecrédito +13:31

¿Qué otros campeones de la Etapa 9 hubo en el Clásico RCN 2026?

Aunque no ganaron la carrera como tal, con el nuevo formato del Clásico RCN Wilson Peña, Juan Pablo Restrepo y más recientemente Rodrigo Contreras se impusieron en esa fracción. Ahora bien, de los que sí alzaron el título están Óscar Sevilla, ‘Lucho’ Herrera y Fabio Parra, entre otros.

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

Como la etapa 9, que fue una cronoescalda, significó la culminación de la carrera, este lunes 26 de octubre ya no hay más acción en el ‘Duelo de Titanes’. Queda esperar que llegue la edición del 2027 para que vuelva a haber actividad. Sin embargo, el calendario nacional todavía no para y restan un par de carreras más antes del final de temporada.

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