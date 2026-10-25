Santa Clara vs Benfica en vivo: horario y dónde ver la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026, pronósticos y antecedentes

Benfica visita a un Santa Clara invicto que busca acercarse al segundo lugar de la Liga de Portugal. Consulta el horario, antecedentes y momios

Santa Clara vs Benfica, en vivo online | Claro Sports

La jornada 9 de la Liga de Portugal presenta uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana, con la visita del Benfica al Santa Clara en el Estadio de São Miguel. Apenas un punto separa a los dos equipos, que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación y recortar distancias con el Porto, líder del campeonato.

Las Águilas llegan en la pelea por la cima con 19 puntos, producto de seis victorias en ocho encuentros. El equipo dirigido por Marco Silva presume la mejor ofensiva del torneo, con 24 goles, y viene de superar 2-0 al Vitória de Guimarães. Además, atraviesa un buen momento internacional después de golear 4-1 al Omonia y mantenerse con paso perfecto en la Europa League.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Gimenez entra de cambio y Porto mantiene su paso perfecto con triunfo ante Gil Vicente

Por su parte, el conjunto de las Azores es uno de los tres equipos que todavía no conocen la derrota en la liga portuguesa. Los dirigidos por Petit ocupan el cuarto lugar con 18 unidades, cinco triunfos y tres empates. Su principal fortaleza ha sido la defensa, que solamente ha permitido cuatro anotaciones, la mejor cifra del campeonato junto con la del Porto.

El compromiso también enfrenta dos rachas importantes. Los locales acumulan seis partidos de liga sin perder en su estadio, mientras que los visitantes han ganado cinco de sus últimos seis compromisos del campeonato. Una victoria permitiría a los lisboetas mantenerse cerca de la cima, mientras que un triunfo de los anfitriones les permitiría superar a su rival en la clasificación.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Santa Clara vs Benfica por la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro se disputará el lunes 26 de octubre de 2026 en el Estadio de São Miguel a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. El recinto ha sido una fortaleza para los dirigidos por Petit, que registran cuatro victorias y dos empates en sus últimos seis compromisos como locales en la Primeira Liga, incluidos tres partidos consecutivos sin recibir gol.

MÁS INFORMACIÓN: Benfica derrota al Vitoria Guimaraes y es sublíder de la Liga de Portugal

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido se podrá disfrutar en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, este lunes 26 de octubre a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por Claro Sports y Claro Sports Premium en YouTube, como parte de la cobertura de la Liga Portugal para México y Centroamérica.

Antecedentes del Santa Clara vs Benfica en la Liga de Portugal

La historia de este enfrentamiento favorece ampliamente a las Águilas, que acumulan 18 victorias, tres empates y solamente una derrota en 22 enfrentamientos previos. El dominio de los lisboetas también se refleja en los resultados recientes, con nueve triunfos en los últimos diez partidos oficiales.

La única victoria de los azorianos llegó en junio de 2020, cuando protagonizaron una de las mayores sorpresas de su historia al imponerse 4-3 en Lisboa. En aquella ocasión, Cryzan marcó el empate 3-3 al minuto 82 y Zé Manuel completó una remontada espectacular con el gol del triunfo en el tiempo agregado. Desde entonces, los visitantes han recuperado el control de la rivalidad. Sin embargo, en septiembre de 2025, los isleños consiguieron rescatar un empate 1-1 en el Estádio da Luz.

13 de febrero de 2026: Santa Clara 1-2 Benfica | Liga de Portugal

12 de septiembre de 2025: Benfica 1-1 Santa Clara | Liga de Portugal

15 de febrero de 2025: Santa Clara 0-1 Benfica | Liga de Portugal

30 de octubre de 2024: Benfica 3-0 Santa Clara | Copa de la Liga

14 de septiembre de 2024: Benfica 4-1 Santa Clara | Liga de Portugal

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 9 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Benfica parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. La victoria de las Águilas paga -271, mientras que el triunfo de Santa Clara se cotiza en +870 y el empate ofrece una cuota de +345. Las cifras reflejan la superioridad histórica del conjunto lisboeta, que ha ganado 18 de los 22 enfrentamientos previos entre ambos clubes.