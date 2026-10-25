Modalidad 44 del IMSS: ¿Cómo obtener una pensión, qué beneficios ofrece y quiénes pueden tramitarla?

Este esquema permite a los trabajadores independientes incorporarse al Seguro Social, recibir atención médica y cotizar para su retiro

Te explicamos la Modalidad 44 del IMSS. | @Tu_IMSS

Los trabajadores independientes en México cuentan con una alternativa para acceder a la seguridad social sin necesidad de tener un empleador. Se trata de la Modalidad 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un mecanismo de incorporación voluntaria que permite obtener servicios médicos y mantener un historial de cotizaciones para el retiro.

Este esquema está dirigido a personas que desarrollan actividades económicas por cuenta propia, como comerciantes, profesionistas, artesanos y trabajadores de industrias familiares. La afiliación puede extender la cobertura médica a sus beneficiarios legales, además de ofrecer prestaciones de acuerdo con las condiciones del aseguramiento.

Uno de los aspectos que genera mayor interés es la posibilidad de acceder a una pensión. Sin embargo, inscribirse en la Modalidad 44 no garantiza automáticamente una pensión del IMSS, ya que es necesario cumplir con las semanas cotizadas, la edad de retiro y los requisitos del régimen pensionario correspondiente.

En 2026, el IMSS mantiene mecanismos de incorporación para trabajadores no asalariados, aunque es importante distinguir entre la Modalidad 44 tradicional y el esquema más amplio para Personas Trabajadoras Independientes. Ambos están relacionados con la protección social de quienes no cuentan con un patrón, pero sus condiciones de contratación y prestaciones deben revisarse antes de iniciar el trámite.

¿Qué es la Modalidad 44 del IMSS?

La Modalidad 44 es una clasificación de aseguramiento para trabajadores independientes, vinculada con la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Está dirigida principalmente a quienes realizan actividades por cuenta propia y no reciben prestaciones de seguridad social a través de un empleador.

A través de este mecanismo, los interesados pueden incorporarse al IMSS y acceder a las prestaciones correspondientes. El instituto también dispone del esquema actualizado para Personas Trabajadoras Independientes, que ofrece una cobertura más amplia y permite cotizar para el retiro.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, el costo anual de 20 mil 538.59 pesos, vigente desde el 1 de febrero de 2026, corresponde a determinados aseguramientos y renovaciones bajo condiciones específicas de la Modalidad 44 tradicional. No debe interpretarse como una tarifa universal para todos los trabajadores independientes, pues en el esquema actualizado las cuotas dependen de factores como el ingreso declarado.

¿Qué beneficios ofrece la Modalidad 44 del IMSS?

Uno de los beneficios es la posibilidad de acceder a servicios médicos, atención quirúrgica, medicamentos y hospitalización, tanto para la persona asegurada como para sus beneficiarios legales, conforme a las condiciones del régimen contratado.

En el esquema actualizado para Personas Trabajadoras Independientes, el IMSS contempla además protección mediante los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales.

La posibilidad de obtener una pensión depende del régimen y de las cotizaciones reconocidas por el instituto. Por ello, antes de contratar es necesario verificar que el esquema elegido incluya los seguros de retiro correspondientes y que las aportaciones se reflejen en el historial del trabajador.

Modalidad 44: ¿Quiénes pueden tramitarla?

La Modalidad 44 está dirigida a personas que trabajan por cuenta propia y no cuentan con un patrón que las registre ante el IMSS. Entre los perfiles contemplados se encuentran profesionistas independientes, comerciantes en pequeño, artesanos, trabajadores de industrias familiares y otras personas que realizan actividades no asalariadas.

Para solicitar la incorporación, los interesados deben contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal. El procedimiento puede realizarse mediante los servicios digitales del instituto o en las oficinas correspondientes, según el esquema elegido.

En la Modalidad 44 tradicional existen restricciones relacionadas con determinadas enfermedades preexistentes y condiciones de contratación. Por ello, el IMSS recomienda proporcionar información completa y correcta durante el registro. El aseguramiento tradicional tiene una vigencia anual y puede renovarse conforme a los plazos establecidos.

Para quienes desean incorporarse al esquema actualizado de Personas Trabajadoras Independientes, el instituto ofrece una herramienta que permite calcular las aportaciones según los ingresos mensuales declarados. El registro puede iniciarse desde el portal oficial del IMSS para trabajadores independientes.

Modalidad 40 vs Modalidad 44: estas son las diferencias

Aunque ambas alternativas están relacionadas con la seguridad social, la Modalidad 40 y la Modalidad 44 tienen objetivos y requisitos distintos. La primera permite que antiguos trabajadores asegurados continúen cotizando después de perder su empleo; la segunda está vinculada con la incorporación de personas que trabajan por cuenta propia.

Característica Modalidad 40 Modalidad 44 ¿A quién va dirigida? Extrabajadores dados de baja del IMSS Trabajadores independientes Objetivo Continuar cotizaciones para el retiro Incorporarse voluntariamente a la seguridad social Servicios médicos No incluidos Sí, conforme a la cobertura contratada Cotizaciones para pensión Sí Dependen del esquema; el programa actualizado de independientes sí las incluye Requisitos Al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años y solicitarla dentro de los cinco años posteriores a la baja Acreditar la condición de trabajador independiente y cumplir los requisitos de incorporación Pago Mensual, según salario de cotización Según las condiciones del esquema contratado

La Modalidad 40 suele utilizarse para continuar acumulando semanas y cotizaciones que influyen en el cálculo de la pensión, especialmente entre trabajadores que pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. No incluye atención médica durante la continuación voluntaria, mientras que los esquemas para trabajadores independientes sí contemplan cobertura de salud.

Para quienes buscan una pensión, la decisión debe considerar el régimen al que pertenecen. En 2026, los trabajadores sujetos a la Ley de 1997 necesitan al menos 875 semanas cotizadas, conforme al incremento gradual establecido en la legislación. Quienes pueden pensionarse bajo la Ley de 1973 requieren un mínimo de 500 semanas, además de cumplir las condiciones de edad y conservación de derechos.

En ambos casos, el IMSS establece que la pensión por cesantía en edad avanzada puede solicitarse desde los 60 años y la de vejez a partir de los 65 años, siempre que se cumplan los requisitos aplicables.