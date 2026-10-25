¿Cómo le ha ido a Andriy Lunin en los Clásicos contra el Barcelona?

El portero ucraniano suma tres victorias y una derrota ante el Barcelona, pero nunca ha conseguido mantener su portería en cero

Lunin volverá a defender la portería merengue | Reuters.

Andriy Lunin disputará su quinto Clásico español este domingo 25 de octubre, cuando el Real Madrid visite al Barcelona en el Camp Nou. La baja de última hora de Thibaut Courtois obliga al ucraniano a asumir la titularidad en uno de los partidos más importantes de la temporada, con la oportunidad de ampliar su balance positivo frente al conjunto azulgrana.

El compromiso llega en un momento decisivo para la clasificación de LaLiga. El equipo de Hansi Flick ha ganado sus primeros nueve encuentros y una nueva victoria le permitiría establecer una diferencia de nueve puntos sobre el Real Madrid, además de alcanzar los diez triunfos consecutivos en el inicio del campeonato. Para los merengues, evitar la derrota resulta fundamental para mantenerse cerca del liderato.

La ausencia de Courtois representa un golpe importante para el equipo blanco. El belga se ha consolidado como una de las principales figuras del Madrid gracias a sus intervenciones en partidos decisivos, especialmente cuando el equipo atraviesa dificultades defensivas. Sin embargo, Lunin también ha demostrado que puede responder en escenarios de máxima exigencia, como ocurrió durante la temporada 2023-24, cuando tuvo un papel importante en la conquista de LaLiga y la Champions League.

Los antecedentes del ucraniano ante el Barcelona ofrecen razones para el optimismo, aunque también dejan algunas dudas. En sus cuatro apariciones anteriores consiguió tres victorias y sufrió una derrota, con siete goles recibidos y ninguna portería en cero. Además, su quinto Clásico tendrá una dificultad adicional: será el primero que dispute como visitante.

Los números de Andriy Lunin contra el Barcelona | Claro Sports

Los cuatro Clásicos de Andriy Lunin

Real Madrid 3-1 Barcelona | 16 de octubre de 2022

La primera aparición de Lunin en un Clásico llegó durante la novena jornada de LaLiga 2022/23, en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco dominó la primera mitad y construyó una ventaja de dos goles gracias a Karim Benzema, al minuto 12, y Federico Valverde, al 35.

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Ferran Torres recortó distancias al minuto 83, pero Rodrygo sentenció el 3-1 definitivo desde el punto penal durante el tiempo agregado. El arquero ucraniano terminó el encuentro con cuatro atajadas, todas de relativa comodidad, y un registro de 0.03 goles evitados. En el tanto del Barcelona tuvo pocas posibilidades de intervenir.

Real Madrid 4-1 Barcelona | 14 de enero de 2024

Más de un año después, Lunin volvió a enfrentarse al máximo rival en la final de la Supercopa de España, disputada en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita. Vinicius marcó dos goles en los primeros diez minutos y completó su triplete al 39. Robert Lewandowski había descontado con una espectacular volea desde fuera del área, antes de que Rodrygo estableciera el 4-1 definitivo durante la segunda mitad.

Fue una de las actuaciones más completas del ucraniano frente a los blaugranas. Lunin realizó cinco atajadas, cuatro de ellas ante remates desde dentro del área, incluidas dos intervenciones importantes cuando el Madrid tenía una ventaja de 2-0. Su participación permitió contener los intentos de reacción del equipo dirigido por Xavi Hernández.

Real Madrid 3-2 Barcelona | 21 de abril de 2024

Tres meses después llegó su tercera victoria consecutiva frente al Barcelona, nuevamente en el Santiago Bernabéu, aunque esta vez su actuación estuvo marcada por algunos errores. Andreas Christensen adelantó a los visitantes al minuto seis, después de que Lunin calculara mal su salida en un tiro de esquina y dejara la portería desprotegida para el remate del defensor danés.

Vinicius empató de penalti al minuto 18, pero Fermín López volvió a poner en ventaja a los azulgranas al 69, después de aprovechar un rechace del arquero que quedó suelto dentro del área chica. Lucas Vázquez igualó cuatro minutos más tarde y Jude Bellingham completó la remontada en el tiempo agregado.

Aunque registró cuatro atajadas, Lunin tuvo responsabilidad en los dos goles recibidos. La remontada de sus compañeros evitó que los errores terminaran costándole puntos al Real Madrid.

Real Madrid 0-4 Barcelona | 26 de octubre de 2024

Su única derrota llegó seis meses después, en uno de los resultados más contundentes de la historia reciente del Clásico. Después de una primera mitad sin goles, la escuadra culé desarmó a la defensa merengue con un doblete de Robert Lewandowski y anotaciones de Lamine Yamal y Raphinha para imponerse 4-0 en el Bernabéu.

Lunin terminó con apenas tres atajadas, menos que los cuatro goles recibidos, y un registro de -1.24 goles evitados, su peor rendimiento estadístico ante el conjunto azulgrana.

Sin embargo, el resultado no puede atribuirse exclusivamente al portero. En los primeros dos goles, Lewandowski aprovechó los espacios concedidos por la defensa madridista para definir en situaciones muy favorables. En el tercero, Lamine Yamal ingresó con libertad por la derecha y superó al arquero con un potente disparo al primer poste.

La acción más cuestionable llegó en el cuarto tanto, cuando Lunin quedó a medio camino al intentar achicar ante Raphinha, quien terminó superándolo con una definición elevada. Aunque pudo resolver mejor la salida, la jugada también estuvo condicionada por la facilidad con la que el atacante brasileño recibió a espaldas de la defensa.

La expulsión de Lunin en el Clásico de 2025

Andriy Lunin también protagonizó un incidente durante el Clásico del 26 de octubre de 2025, aunque en aquella ocasión no disputó ningún minuto. El guardameta permanecía en la banca cuando recibió una tarjeta roja directa por abandonar su área técnica y confrontar al banquillo blaugrana durante un altercado entre integrantes de ambos equipos.

Ahora, exactamente un año después de aquella expulsión y dos años después de la goleada de 2024, Lunin tendrá una nueva oportunidad frente al Barcelona. El ucraniano buscará su cuarta victoria en cinco Clásicos, pero también su primera portería en cero ante los azulgranas, en un partido que puede determinar buena parte de la lucha por el liderato de LaLiga.