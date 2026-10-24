Posibles alineaciones de Fortaleza vs Deportivo Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Verdiblanco’, prácticamente clasificado, espera seguir por la senda ganadora en su visita a tierras capitalinas.

Fortaleza vs Deportivo Cali: posibles nóminas | Claro Sports

El domingo futbolero se abre con un examen más para el Deportivo Cali. Se pone muy buena la lucha por la ventaja deportiva rumbo a los cuadrangulares semifinales, y el ‘Verdiblanco’ es uno de los candidatos fuertes. Aunque está prácticamente metido en el baile, no puede bajar el ritmo al igual que sus rivales directos como América y Atlético Nacional.

Su rival está de capa caída. Fortaleza no gana desde el pasado 8 de agosto ante Cúcuta Deportivo. Es decir, por todo concepto, acumula once partidos sin probar las mieles de la victoria. Así se configura un duelo de importancia para el Cali, cuyo pitazo inicial será este domingo 25 de octubre a las 2:00 p.m. (hora COL) en Techo.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Sebastián Navarro, Ítalo Montaño, Jhoiner Salas y Sebastián Herrera. DT: Diego Arias.

Posible alineación del Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Kéimer Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro; Nicolás Benedetti, Johan Martínez, Alexis Castillo Manyoma y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la jornada 16 de la Liga BetPlay, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para seguir por streaming, estará disponible en la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.

11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza (9-8 ganó Santa Fe por penales) | Octavos de Copa.

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.

04.10.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza | Fecha 13.

27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima | Fecha 12.

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior | Fecha 15.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali | Fecha 14.

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza | Fecha 13.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: John León (Caldas).

John León (Caldas). Asistente 2: Jonathan Ballesteros (Santander).

Jonathan Ballesteros (Santander). Cuarto árbitro: Juan Holguín (Bogotá).

Juan Holguín (Bogotá). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Diego Ruiz (Meta).

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