Cobán Imperial vs Marquense en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Marquense por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

Cobán Imperial vs Marquense, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial vs Deportivo Marquense! Los equipos se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Verapaz, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar su localía para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que los Leones intentarán mantenerse entre los primeros lugares. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 23 de agosto, Marquense consiguió una victoria por 2-1.

Cobán Imperial afronta este encuentro desde la décima posición de la tabla, con 16 puntos en 15 jornadas. El conjunto cobanero registra cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas en el campeonato. En su última presentación perdió por 3-1 frente a Deportivo Mixco, por lo que necesita recuperarse para reducir la distancia con los equipos que ocupan los puestos de clasificación.

Por su parte, Marquense llega ubicado en la quinta posición, con 24 unidades, después de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Los Leones vienen de superar por 2-1 a Suchitepéquez en la jornada anterior y buscarán conseguir otra victoria para continuar entre los protagonistas del campeonato. El conjunto visitante intentará sumar tres puntos que le permitan acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Marquense hoy domingo 25 de octubre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Marquense será el domingo 25 de octubre a las 13:00 horas en el Estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Marquense para la jornada 16, al momento

Cobán Imperial y Marquense no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Manuel Naya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Eduardo Soto, Selvin Tení, Diego Chen, Blady Aldana, Ángel Cabrera, Byron Leal, Janderson Pereira, Luis De León, Michael Moreira, Brian Calabrese. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas, Eduardo Soto, Selvin Tení, Diego Chen, Blady Aldana, Ángel Cabrera, Byron Leal, Janderson Pereira, Luis De León, Michael Moreira, Brian Calabrese. : Ramiro Cepeda. Marquense: Gustavo Gutiérrez, Randall Corado, Elías Vásquez, Gerardo Gordillo, Keyner Agustín, Yordin Hernández, Carlos Santos, Christian López, Fernando Escalante, David Grande, David Chuc. DT: Manuel Naya.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Marquense:

23 de agosto de 2026 | Marquense 2-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

18 de marzo de 2026 | Marquense 3-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

27 de enero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Marquense | Torneo Clausura

19 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Marquense 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

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