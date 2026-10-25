Vuelta a Guatemala 2026: recorrido, horario y rutas de la tercera etapa

La jornada representará una nueva oportunidad para los participantes de mejorar sus posiciones en la clasificación general.

Continúa la Vuelta a Guatemala 2026 | IG: johan.canelo_1

La 65ª edición de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala continuará este domingo 25 de octubre con la disputa de su tercera etapa. La competencia recorrerá diferentes sectores de la Costa Sur, en una jornada que comenzará a las 9:00 horas y reunirá nuevamente a los ciclistas que participan en el evento.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 196,6 kilómetros, con salida desde Antigua Guatemala y llegada en Coatepeque. Los participantes atravesarán diferentes municipios y carreteras del país, mientras que las autoridades implementarán medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la competencia.

¿Cuál será el recorrido de la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala?

La caravana partirá desde Antigua Guatemala y continuará hacia Escuintla, antes de atravesar el libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa. Posteriormente, los corredores pasarán por San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, hasta llegar a Retalhuleu y completar el trayecto en Coatepeque.

La jornada representará una nueva oportunidad para los participantes de mejorar sus posiciones en la clasificación general. La segunda etapa, disputada el sábado 24 de octubre, tuvo como ganador al colombiano Cristhian Rico, quien buscará mantener su protagonismo durante el desarrollo de la competencia.

Operativo de seguridad y recomendaciones para los conductores

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó que acompañará el recorrido mediante un operativo destinado a regular la circulación. Para estas tareas contará con diez brigadas y cinco autopatrullas distribuidas en diferentes puntos de las carreteras.

El dispositivo también incluirá la participación del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y autoridades municipales. Durante el paso de los ciclistas podrían establecerse restricciones temporales para facilitar el desplazamiento de la caravana.

Las autoridades recomiendan anticipar los viajes, consultar los reportes oficiales y respetar las indicaciones del personal de tránsito. También solicitan mantener una distancia prudente de los competidores y evitar maniobras que puedan provocar accidentes.

La Vuelta a Guatemala 2026 se desarrollará hasta el 1 de noviembre, con diez etapas programadas. Tras la jornada dominical, los participantes continuarán recorriendo diferentes regiones del territorio guatemalteco en busca del título de la competencia.

Calendario completo de la Vuelta a Guatemala 2026: etapas, fechas y recorridos

La edición 65 tendrá diez etapas que combinarán recorridos de larga distancia, montaña, circuitos y una contrarreloj en ascenso. La primera etapa será la más larga de la competencia, mientras que la octava, una cronoescalada de 22.6 kilómetros, tendrá la menor distancia. Sin embargo, su exigencia podría convertirla en una de las jornadas más importantes para definir al campeón.

Etapa Fecha Recorrido Distancia 1 Viernes 23 de octubre Guastatoya – Puerto Barrios 215.7 km 2 Sábado 24 de octubre Morales – San Antonio La Paz 212 km 3 Domingo 25 de octubre Antigua Guatemala – Coatepeque 196.5 km 4 Lunes 26 de octubre San Felipe – San Rafael Pie de la Cuesta 119.3 km 5 Martes 27 de octubre Catarina – Cerro El Baúl 139.4 km 6 Miércoles 28 de octubre San Cristóbal, Totonicapán – San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 129.6 km 7 Jueves 29 de octubre La Esperanza – Piedra María Tecún 142.5 km 8 Viernes 30 de octubre San Juan La Laguna – Pamezabal 22.6 km 9 Sábado 31 de octubre Sololá – Ciudad Vieja 139.1 km 10 Domingo 1 de noviembre Villa Linda – Anillo Periférico 121.3 km

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