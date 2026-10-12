UAE Team Emirates Gen Z: el camino que seguirá José Emilio Rodríguez antes de llegar al nivel de Isaac del Toro

El mexicano de 18 años se incorporará en 2027 al proyecto de desarrollo que busca formar corredores para el máximo nivel internacional

¿Cómo funciona el UAE Team Emirates Gen Z? | AR Monex Pro Cycling Team, AFP

El UAE Team Emirates Gen Z anunció sus cinco nuevas incorporaciones para la temporada 2027, entre las que se encuentra el mexicano José Emilio Rodríguez. El ciclista de 18 años, originario de Colima, llegará procedente de AR Monex y formará parte de la estructura de desarrollo del equipo de los Emiratos Árabes Unidos.

La llegada de Rodríguez lo convertirá en compañero de Isaac del Toro dentro de la estructura del UAE Team Emirates, aunque desde una categoría diferente. El mexicano competirá en el equipo Gen Z, proyecto que funciona como una plataforma para identificar y desarrollar jóvenes ciclistas con la posibilidad de avanzar posteriormente hacia el máximo nivel del conjunto.

Junto con Rodríguez fueron anunciados Simon Defrance, de Francia; Václav Ježek, de Chequia; Riccardo Lorello, de Italia, y Luca Martínez, de España: “Los cinco ciclistas provienen de distintas etapas de su desarrollo, reuniendo a algunos de los jóvenes talentos más prometedores con ciclistas que ya destacan en la categoría sub 23. Su llegada impulsa el crecimiento del proyecto Gen Z y su objetivo de identificar y desarrollar jóvenes ciclistas dentro de la estructura del UAE Team Emirates-XRG”, informó el UAE Team Emirates.

We are thrilled to welcome our new Gen Z intake for 2027 👋



Our new arrivals continue the growth of the Gen Z project and its objective of identifying and developing young riders within the wider UAE Team Emirates-XRG structure ⤵️



🇫🇷 Simon Defrance

🇨🇿 Václav Ježek

🇮🇹 Riccardo… pic.twitter.com/ClubboUVZm — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 12, 2026

¿Cómo funciona el equipo de desarrollo del UAE Team Emirates?

El UAE Team Emirates Gen Z fue anunciado oficialmente el 31 de julio de 2023 como el equipo de desarrollo de la estructura emiratí y comenzó a competir en 2024 dentro de la categoría Continental. El proyecto nació con el objetivo de identificar y formar jóvenes ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos y de distintas partes del mundo para acompañarlos en su camino hacia el profesionalismo.

La estructura está enfocada principalmente en corredores sub 20 y sub 23, aunque inicialmente se planteó que la mayoría de sus integrantes fueran menores de 20 años. El proyecto está bajo la supervisión de Joxean Fernández ‘Matxin’, quien también desempeña funciones como director deportivo del UAE Team Emirates de categoría WorldTour. La idea es que ambos equipos compartan una misma filosofía de trabajo y desarrollo deportivo.

Una de las características principales del Gen Z es que sus corredores tienen acceso a recursos utilizados por la estructura profesional del UAE Team Emirates. El equipo explicó desde su creación que los jóvenes contarían con apoyo especializado, además de material, entrenamiento y nutrición dentro de una estructura de alto rendimiento.

El proyecto también contempla una conexión deportiva con el equipo WorldTour. Desde su lanzamiento, el UAE señaló que algunos de sus corredores tendrían la posibilidad de participar en competencias 1.Pro junto a la formación profesional, lo que permite que los jóvenes acumulen experiencia en carreras de mayor nivel y conozcan las exigencias del ciclismo profesional.

Como ejemplo, ciclistas como Ugo Fabries (Francia) y Enea Sambinello (Italia) han participado en competencias 1.Pro como la Figueira Champions Classic en 2025, mientras que Matthias Schwarzbacher (Eslovaquia) formó parte de la alineación en la Faun-Ardèche Classic del mismo año.

La búsqueda de talento tiene además un alcance internacional. El Gen Z no está limitado a corredores de una nacionalidad específica y actualmente su plantilla incluye ciclistas de diferentes países. Entre ellos aparecen Daan Dijkman, Ugo Fabries, Marcos Freire, Heimo Fugger, Moritz Mauss, Enea Sambinello, Davide Stella, Jaime Torres y Matteo Vanden Wijngaert, además de los emiratíes Mohammad Ahmad Mubarak Mohammad Al Mutaiwei y Abdulla Jasim Saif Jasim Al-Ali.

Dentro de ese grupo también está el ecuatoriano Mateo Ramírez, uno de los representantes latinoamericanos de la estructura y quien ya registra sus primeras victorias. A partir de 2027 se incorporará el mexicano José Emilio Rodríguez, quien llegará procedente de AR Monex y continuará su formación en la categoría sub 23.

It’s double celebrations for us today, with Mateo Pablo Ramírez winning stage 3 of the @GiroVdA 🔥🥇



Mateo mastered the final steep ramps to Saint-Christophe and takes his first victory in UAE Team Emirates Gen Z colours!



Great job, Mateo 🙌 #WeAreUAE pic.twitter.com/2UJWs2LMuI — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 18, 2026

¿Quién es José Emilio Rodríguez, el nuevo mexicano del UAE?

Rodríguez nació en Colima, tiene 18 años, mide 1.68 metros y pesa 59 kilogramos. Durante 2025 vivió su primera temporada como junior en Europa y en 2026 consiguió resultados que le permitieron llamar la atención del UAE Team Emirates para incorporarse al equipo Gen Z en 2027.

El mexicano comenzó a practicar ciclismo a los cinco años y durante sus primeros años se enfocó en la modalidad de montaña. A los 15 años pasó a probar en ruta y en 2023 fue detectado por AR Monex, estructura a la que se incorporó posteriormente.

Entre sus principales resultados de 2026 aparece la victoria en el Giro della Valdera, además de cuatro podios en competencias europeas. También terminó segundo en la clasificación general del GP West Bohemia, donde registró el mismo tiempo que el ganador, y ocupó el segundo lugar del Trofeo Emozione, prueba puntuable para la UCI disputada en Italia.

El mexicano también representó a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 en Montreal. Rodríguez terminó en la posición 22 de la contrarreloj individual junior masculina, resultado que lo colocó como el latinoamericano mejor ubicado de la prueba.

En el mismo Mundial, Rodríguez participó en la prueba de ruta junior, donde terminó en la posición 34. Además, llega al UAE Team Emirates Gen Z como actual campeón nacional mexicano de contrarreloj en la categoría junior, antes de realizar en 2027 la transición hacia la categoría sub 23.

“José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa. El mexicano de 18 años llega procedente de AR Monex, la estructura de desarrollo que ha ayudado a numerosos talentos latinoamericanos a dar el salto a las carreras europeas.

Sus actuaciones le valieron la selección para representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil en Montreal, y ahora hará la transición de las categorías juveniles al equipo Gen Z sub 23 para 2027″, destacó el UAE.