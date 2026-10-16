Ríchard Carapaz llega al NSN: ¿perjudica a Santiago Buitrago?

El colombiano tenía buenas posibilidades de ser líder de la escuadra, pero la llegada del ecuatoriano lo cambia todo.

Carapaz y Buitrago. – Sem van der Wal y José Jordan, AFP.

Este viernes, ha surgido una noticia que ha causado revuelo en el mundo del ciclismo de ruta profesional. Se ha confirmado el fichaje de Ríchard Carapaz por el NSN Cycling Team, poniendo de presente un panorama interesante en cuando a los movimientos de nómina de los principales equipos del planeta. En medio de eso, aparecen cambios aspiracionales dentro de la misma escuadra y algunos tienen que ver con el colombiano Santiago Buitrago.

A diferencia de otros deportes, es bien común que los grupos ciclísticos cambien de nombre con frecuencia por la llegada de nuevos patrocinadores. En este caso puntual, la modificación se realizó sobre lo que venía siendo el Israel-Premier Tech. El mencionado cafetero viene actuando para el Bahrain – Victorious, pero ya había firmado con el nuevo equipo con miras al 2027.

Cuando se produjo la noticia del colombiano, se alcanzó a pensar que el proyecto del equipo podría tenerlo como el principal candidato a asumir el liderazgo de filas en las principales carreras de la temporada. No se trataba de algo menor, teniendo en cuenta el declive que ha habido en cuanto a la figuración de los escarabajos colombianos durante los últimos años.

Lo que sucedió en la más reciente edición de la Vuelta a España con Buitrago hacía intuir que un rol con más ascendencia era lo que necesitaba para concretar triunfos. Adjudicarse la clasificación de la montaña y conseguir dos segundos lugares en etapas elevaron su imagen, dejando en el aire que las opciones solamente pueden ir en aumento si tiene la colaboración completa de un grupo detrás.

Cuestión de niveles

No obstante, la llegada de Carapaz lo cambia todo. El ecuatoriano ha construido una muy exitosa trayectoria en la que el báculo de mandatario no le ha quedado grande. Esa situación, sin duda, desplaza a Buitrago un escalón por detrás, quedando obligado a cumplir las exigencias requeridas para que la cara principal del equipo sea quien luche por las clasificaciones generales.

El mismo fichaje estelar reconoce bien la situación en las primeras declaraciones brindadas a su nueva escuadra: “El proyecto de NSN me parece realmente interesante y, después de nuestras primeras conversaciones, tuve claro que este era el lugar adecuado para mí. Soy un corredor que ha conseguido grandes resultados a lo largo de su carrera, muchos de ellos en Grandes Vueltas, y eso encaja muy bien con lo que NSN estaba buscando“.

A call from one champion to another 📞 @andresiniesta8 gives a warm welcome to NSN’s newest signing ✍️ —— Una llamada entre campeones 📞 @andresiniesta8 da la bienvenida al nuevo fichaje de NSN ✍️ #WeAreNSN #ForFin | @weare_NSN https://t.co/AiBi66MYpV — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) October 16, 2026

Lo anterior no significa necesariamente que el colombiano vaya a tener un retroceso en su carrera como ciclista. Si finalmente se consolida como el segundo corredor en importancia del equipo, no sería descabellado pensar en que las decisiones estratégicas acaben distribuyendo cargas de protagonismo entre los dos y brindándole buenas oportunidades de figurar en los podios.

De cualquier modo, el mismo deporte viene dejando lecciones reciente de imprevisibilidad, como lo acontecido con Tadej Pogacar en la ronda ibérica cuando ya todo el mundo lo daba por ganador. Ante cualquier suceso de infortunio con Carapaz, Buitrago podría ser la carta que pase al mando. Para ello, tendrá que trabajar y esperar a las chances le vayan apareciendo en el camino.

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