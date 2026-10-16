Yareli Acevedo, por otro oro mundial: el desafío de ampliar las 13 medallas históricas de México

La ciclista mexicana defenderá su título mundial en la carrera por puntos este domingo 18 de octubre; en Shanghái buscará repetir y sumar otra hazaña en el ciclismo nacional

Yareli Acevedo, en busca de otra gloria para México | Claro Sports

Con una medalla de oro que pasó a la historia, un maillot arcoíris en juego y todo un país apoyando, la mexicana Yareli Acevedo disputará la carrera por puntos femenil en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026, con el objetivo de defender su título del 2025. Un año después, la mexicana vuelve al lugar donde se resuelven esas historias: la pista. Este domingo 18 de octubre a las 11:59 horas, tiempo del centro de México afrontará la carrera por puntos en el Velódromo de Chongming en Shanghái, en busca de ampliar su palmarés y seguir escribiendo historia para México en este deporte.

La ciclista capitalina llega al Campeonato Mundial de Shanghái 2026 como la primera mexicana que conquistó el título de la carrera por puntos. No será una competencia más. En el Velódromo de Chongming buscará conservar el maillot arcoíris, la prenda que distingue a los campeones del mundo, y conseguir la tercera medalla de oro para México en la historia de los Mundiales de Pista. Su trayectoria respalda esa posibilidad, pero el resultado dependerá de lo que ocurra durante los 25 kilómetros de competencia.

La referencia está en Santiago de Chile, el 26 de octubre de 2025. En aquella carrera, Acevedo acumuló 63 puntos para superar a la británica Anna Morris, que consiguió 58, y a la neozelandesa Bryony Botha, que terminó con 56. Su victoria significó el segundo título mundial de México en ciclismo de pista, 24 años después del oro de Nancy Contreras en los 500 metros contrarreloj de Amberes 2001. La espera terminó, pero también comenzó otro desafío: demostrar que aquella conquista puede repetirse.

Diez vueltas, una decisión y un campeonato mundial

A diez vueltas de la meta en Santiago, Yareli ocupaba la quinta posición. En entrevista con Claro Sports recordó que, en cuestión de segundos, tuvo que analizar el desarrollo de la carrera y sus posibilidades de medalla. Disputar únicamente el último sprint podía darle el bronce, pero necesitaba una maniobra de mayor alcance para conquistar el oro. Optó por atacar, completar otra vuelta de ventaja sobre el pelotón y sumar los 20 puntos que modificaron la clasificación.

La decisión exigía algo más que acelerar. En la carrera por puntos, las competidoras reciben unidades en los sprints intermedios, que se disputan cada diez vueltas, y también pueden sumar 20 puntos al alcanzar nuevamente al grupo principal después de obtener una vuelta de ventaja. De los 63 puntos que Acevedo consiguió en 2025, 60 provinieron de tres vueltas ganadas al pelotón y únicamente tres de los sprints. Su título se construyó sobre la resistencia, el cálculo de las posiciones y la capacidad de interpretar los movimientos de sus rivales sin dejar de pedalear.

En esos segundos de análisis también se concentraron los entrenamientos, las derrotas y las decisiones que la habían llevado hasta el Mundial. La mexicana explicó a Claro Sports que, después de cruzar la meta, experimentó una serie de recuerdos sobre los dos años de trabajo que precedieron al título. Describió ese proceso como una montaña rusa, con momentos en los que el resultado parecía lejano y otros que confirmaban sus posibilidades. El oro fue la consecuencia de un proceso que no se resolvió únicamente en la última vuelta, aunque esa vuelta terminó por definirlo.

Del sacrificio al podio: los resultados que respaldan a Yareli

La victoria en Chile no fue un resultado aislado. Durante 2025, Acevedo conquistó tres títulos en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista, en ómnium, eliminación y scratch, además de ganar el oro en eliminación dentro de la Copa de Naciones celebrada en Konya, Turquía. También subió a lo más alto del podio en el Summer Slam de Los Ángeles, resultados que ampliaron su experiencia en pruebas donde la resistencia, la potencia y las decisiones tácticas forman parte de una misma competencia.

En 2026 mantuvo su presencia en los podios internacionales. Ganó el oro en eliminación durante la Copa del Mundo de Perth, Australia; obtuvo el bronce en ómnium en Hong Kong y consiguió la plata en eliminación en Nilai, Malasia. En Perth también logró el bronce de madison junto a Sofía Arreola. Las tres etapas de la Copa del Mundo le permitieron enfrentar a rivales de distintas especialidades antes de llegar a Shanghái para defender su campeonato.

Medallas de Yareli Acevedo | Claro Sports

Sin embargo, el Mundial de 2026 comenzó con resultados distintos a los de Santiago. Acevedo terminó en la posición 18 de la prueba de eliminación y en el lugar 12 del ómnium, antes de afrontar su especialidad campeona. La ciclista, integrante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, trabaja bajo la dirección de Edmundo Alpízar, el entrenador que la acompañó en el título de 2025. Ambos conocen lo que requiere una carrera en la que la clasificación puede cambiar incluso cuando faltan pocos metros.

Una historia que comenzó antes de Yareli Acevedo

México ya tenía una tradición de medallas mundiales en la carrera por puntos. Belem Guerrero consiguió cuatro preseas en esta prueba entre 1997 y 2004, mientras que Sofía Arreola obtuvo una plata en 2013. Nancy Contreras abrió el camino hacia el oro en 2001 con su título en contrarreloj, pero tuvieron que pasar 24 años para escuchar nuevamente el Himno Nacional de México por una campeona mundial de pista. La victoria de Yareli reunió esa historia y la llevó a una nueva generación.

México acumula 13 medallas en la historia de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de Pista, de las cuales seis corresponden a la carrera por puntos. Una victoria este domingo elevaría la cosecha histórica a 14 preseas y convertiría a Acevedo en la primera representante mexicana con dos títulos mundiales en esta disciplina.

Medallas de México en los Mundiales de Ciclismo | Claro Sports

Shanghái 2026: otra vuelta en el camino a Los Angeles 2028

El campeonato de Shanghái también forma parte de un objetivo de mayor alcance: los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Aunque la carrera por puntos no integra el programa olímpico como prueba independiente, sí forma parte del ómnium, modalidad que exige competir en cuatro eventos y que está incluida en la justa veraniega. Por eso, las experiencias de Acevedo en ómnium, eliminación y carrera por puntos contribuyen a su preparación para buscar un lugar en la cita olímpica.

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Después del oro en Santiago, Yareli compartió con Claro Sports una reflexión que amplió el significado de su triunfo: “Somos campeones del mundo”. No habló únicamente de una medalla individual, sino del trabajo de su entrenador, su equipo y las personas que la acompañaron durante el proceso. Este domingo, el mismo sacrificio volverá a ponerse a prueba en el velódromo. Tendrá que calcular puntos, responder a los ataques y decidir cuándo acelerar. Ya sabe que un campeonato puede definirse en segundos. Lo hizo en 2025 y ahora tiene una oportunidad de volver a hacerlo, con todo México detrás de cada vuelta.