Tadej Pogacar no correrá los Europeos: su regreso tendrá que esperar

Se despejan las dudas sobre Tadej Pogacar: el campeón mundial no estará en los Europeos de ciclismo en Eslovenia y su regreso a las carreras queda aplazado hasta 2027.

Pogacar no correrá la competencia de ruta europea | Reuters.

Durante los últimos días habían crecido los rumores sobre una posible presencia de Tadej Pogacar en los Campeonatos de Europa de ciclismo, que se disputarán del 2 al 7 de octubre en Liubliana, Eslovenia. La posibilidad tomó fuerza debido a que el corredor aparecía en algunas prelistas de la selección eslovena y, además, ha mostrado avances importantes en su recuperación tras la lesión sufrida en La Vuelta.

Pogacar no estará en los Europeos

Sin embargo, la incertidumbre quedó despejada. El entorno de Tadej Pogacar confirmó a AS que el esloveno no competirá en los Europeos, descartando así un regreso que habría sido inesperado y que incluso alimentó las versiones sobre una posible participación posterior en el Giro de Lombardía, previsto para el 10 de octubre.

La presencia de Pogacar en las prelistas no significaba necesariamente que estuviera confirmado para la carrera. En este tipo de convocatorias pueden aparecer corredores que posteriormente son descartados, especialmente cuando se trata de un ciclista que atraviesa un proceso de recuperación después de una lesión.

Una recuperación que avanza favorablemente

El corredor de UAE Team Emirates-XRG ha mostrado en sus redes sociales diferentes momentos de su recuperación y recientemente volvió a subirse a la bicicleta. Su evolución ha sido positiva y sus condiciones físicas podrían permitirle avanzar más rápido de lo inicialmente previsto.

Aun así, el buen progreso no cambia los planes establecidos después de la operación de clavícula a la que fue sometido tras su accidente en La Vuelta. La prioridad es completar el proceso de recuperación sin asumir riesgos innecesarios que puedan comprometer su regreso a la competición.

Pogacar esperará hasta 2027

De esta manera, la decisión es firme: Tadej Pogacar no volverá a competir en lo que resta de 2026. El objetivo es que el cuatro veces ganador del Tour de Francia pueda afrontar la temporada 2027 completamente recuperado y sin acelerar los plazos establecidos por su equipo y su entorno.

El accidente sufrido en La Vuelta puso punto final anticipado a una temporada en la que Pogacar también había conseguido defender con éxito su título mundial. El esloveno sufrió la caída en la ronda española y posteriormente tuvo que pasar por el quirófano para solucionar la lesión en la clavícula.

El arcoíris cambiará de dueño

Así las cosas, Pogacar tampoco podrá defender durante los próximos meses el maillot arcoíris que conquistó como campeón del mundo. Brandon McNulty, su compañero de equipo, será quien luzca el distintivo de campeón mundial durante la próxima temporada, por lo que el título seguirá vinculado a UAE Team Emirates-XRG.

La decisión también significa que no habrá un regreso sorpresa en suelo esloveno. Aunque los aficionados esperaban ver a Pogacar compitiendo en una prueba internacional en su propio país, el corredor tendrá que seguir con su recuperación y esperar hasta 2027 para volver a ponerse un dorsal en una carrera oficial.

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