Harold Tejada invita a rodar “Un viaje ancestral” en la nueva edición de su ruta en el Huila

Todo listo para la segunda edición de la Ruta de Harold Tejada, un gran fondo que reunirá a ciclistas en un recorrido por Pitalito, Isnos y San Agustín el próximo 25 de octubre.

Ruta Harold Tejada 2026 | Ruta Harold Tejada Oficial.

El gran momento deportivo de Harold Tejada también se refleja fuera de las carreteras. El ciclista huilense atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera en 2026 y, mientras continúa compitiendo al más alto nivel del ciclismo mundial, también prepara un evento especial para reencontrarse con los aficionados en su tierra.

Tejada vive un gran inicio de temporada. El corredor colombiano ha logrado terminar dentro del top 10 en las tres competencias que ha disputado en lo corrido del año: los Campeonatos Nacionales de Ruta de Colombia, el UAE Tour y la prestigiosa París‑Niza.

Precisamente en territorio europeo consiguió uno de los hitos más importantes de su carrera profesional, al ganar una etapa en la carrera francesa, logrando así su primera victoria en el calendario WorldTour en Europa. Un triunfo que confirma el crecimiento del pedalista huilense en el pelotón internacional.

El calendario del colombiano no se detiene. Junto a su equipo, el XDS Astana Team, Tejada continuará su preparación pensando en los grandes retos de la temporada, especialmente en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, dos de las carreras más importantes del calendario del ciclismo mundial.

La Ruta Harold Tejada vuelve en 2026

Más allá de su agenda deportiva, el ciclista también piensa en su gente. Por eso anunció la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, un gran fondo que se realizará el próximo 25 de octubre y que busca reunir a cientos de apasionados del ciclismo en el departamento del Huila.

El evento tendrá como lema “Un viaje ancestral” y ofrecerá a los participantes la posibilidad de recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del sur del país, con destino final en uno de los lugares turísticos más importantes de Colombia: Parque Arqueológico de San Agustín.

Tres recorridos para todos los ciclistas

La organización ha dispuesto tres recorridos para que ciclistas de distintos niveles puedan disfrutar de la experiencia. La ruta corta tendrá un trazado de 35.5 kilómetros, ideal para quienes desean vivir una jornada recreativa junto a amigos o familiares mientras recorren los paisajes del sur huilense.

Ruta Corta | Ruta Harold Tejada.

Por su parte, la ruta media presentará un reto mayor con 92.8 kilómetros, explorando varios de los destinos turísticos que rodean el llamado Anillo Turístico del Sur.

Ruta media | Ruta Harold Tejada.

Finalmente, la ruta larga será el recorrido más exigente de la jornada, con un total de 110.4 kilómetros, en el que los especialistas del fondo podrán rodar junto a Tejada y a los invitados especiales del evento.

Ruta larga | Ruta Harold Tejada.

Un recorrido por el corazón del Huila

El evento tendrá como escenario varios de los lugares más representativos del departamento. Municipios como Pitalito, Salto de Bordones, Isnos y San Agustín acogerán a los participantes de esta segunda edición. Los precios de inscripción están desde lo $400.000 (pesos colombianos) hasta ($550.000) dependiendo de la fecha de inscripción en la página: www.rutaharoldtejada.com

De esta manera, mientras continúa consolidándose en la élite del ciclismo mundial, Harold Tejada también busca fortalecer el vínculo con los aficionados y promover el turismo deportivo en su región. Una cita que promete combinar ciclismo, cultura y algunos de los paisajes más impresionantes del sur de Colombia.

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