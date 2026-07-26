Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado judo finales femenil y varonil en directo

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

No te pierdas la repartición de medallas y toda la actividad del judo desde Santo Domingo 2026 por Claro Sports

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 siguen su marcha y este domingo 26 de julio les llevaremos la actividad del judo con las finales de las categorías -63 y -70kg en la rama femenil, y los -73 y 81kg en la rama varonil.

El tatami del Pabellón de Judo está listo para recibir a los mejores judocas de la región, en busca de la gloria centroamericana, a través de la multiplataforma de Claro Sports. Así que no te despegues de nuestra señal para que disfrutes de este vibrante deporte, con la mejor transmisión en vivo y el seguimiento especializado.

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