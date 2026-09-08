La hazaña que Isaac del Toro busca en el Grand Prix de Québec y que nunca ha conseguido

Publicado por Redacción Claro Sports

El mexicano llega a Canadá después de una temporada histórica y con una cuenta pendiente; conquistar por primera vez el Grand Prix de Québec.

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saac del Toro llega a Canadá con una misión muy concreta. El mexicano quiere seguir ampliando una temporada que ya entró en la historia del ciclismo nacional, pero antes de pensar en el gran objetivo de septiembre tendrá una oportunidad para ganar el Grand Prix Cycliste de Québec.

La carrera, programada para el 11 de septiembre, será una de las primeras pruebas de Del Toro en territorio canadiense antes de afrontar el resto de su calendario. El recorrido de Québec representa un desafío diferente, uno en el que la estrategia y la explosividad en los kilómetros finales pueden marcar la diferencia. Lee la nota completa AQUÍ.

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