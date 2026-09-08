Harold Tejada aún no piensa en el Mundial de Ruta: “Hay que cerrar bien La Vuelta”

Mientras el de Pitalito, Huila ultima detalles de lo que será su gran fondo, fue convocado por la Federación.

Harold Tejada en La Vuelta a España | AFP.

La Vuelta a España ya palpitó el inicio de la tercera y última semana. Este martes 8 de septiembre se disputó la etapa 16 entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera. Otro día para que los velocistas se lucieran, allí apareció nuevamente Matthew Brennan para consagrarse por cuarta ocasión. Una jornada en la que no hubo cambios en el liderato de la clasificación general, Enric Más sigue liderando.

En cuanto a los pedalistas colombianos, fue un día normal, sin mayores novedades. Así lo declaró Harold Tejada este martes en meta: “Fue un día para sobrevivir. Pasamos por zonas que se habían quemado por las altas temperaturas, así que hizo mucho bochorno, pero bueno, otro día salvado y mañana será otro día al sprint”

“Bien, amanecimos bien, un poquito resfriado, pero bueno. Ahora a tratar de recuperar, se viene la crono y vuelve a disputarse La Vuelta (con las etapas de alta montaña)”, agregó el de Pitalito, Huila en diálogo con ESPN

Sobre su participación en los que serán los Mundalies de Runda en Canadá, mencionó: “Lo pensamos dentro de 15 días. Ahorita acá con el equipo, terminar bien La Vuelta, Cristian Rodríguez está octavo y yo 11. Tratar de hacer una buena crono, el viernes también es duro. Viernes y sábado será decisivo”.

Cabe mencionar que la Federación Colombiana de Ciclismo logró convocar a los mejores hombres del ciclismo ‘cafetero’ para intentar quedarse con el título de la prueba élite masculina. El listado lo integran: Walter Alejandro Vargas Alzate, Harold Alfonso Tejada Canacue, Egan Arley Bernal Gómez, Brandon Smith Rivera Vargas, Sergio Andrés Higuita García, Santiago Andrés Buitrago Sánchez y Nairo Alexander Quintana Rojas.

Etapa 17 de La Vuelta a España

Este miércoles 9 de septiembre se disputará la decimoséptima jornada de La Vuelta a España 2026. La jornada comenzará en Dos Hermanas y finalizará en Sevilla y contempla 185 kilómetros. Otro día para los velocistas, a ver si terminan con el dominio de Matthew Brennan en este tipo de fracciones.

Etapa 17- Vuelta a España/ procyclingstats.com.

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