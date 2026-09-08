Messi tiene negociaciones avanzadas para comprar al Eldense, su segundo equipo en España

El astro argentino se hace de su segundo cuadro ibérico tras la obtención del Cornellá

Messi, cerca de comprar al Eldense de la Segunda División de España. | Reuters.

Lionel Messi prepara un nuevo movimiento fuera de las canchas. El futbolista argentino alcanzó un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense para adquirir el club que compite esta temporada en la Segunda División de España, operación que todavía debe superar diferentes trámites antes de hacerse oficial.

De acuerdo con información publicada en el Diario MARCA de España, la intención es que Messi adquiera el 100 por ciento de las acciones de la institución de Elda, Alicante, sin la participación de terceros en la propiedad. Sus representantes llevan meses trabajando en las negociaciones con el grupo inversor que actualmente controla al conjunto azulgrana.

La operación todavía se encuentra pendiente de los últimos acuerdos legales y contractuales. Una vez cumplidos estos pasos, el cambio de propiedad necesitará también la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes de España. Por ello, todavía no puede considerarse una compra cerrada.

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¿Cuándo podría Messi convertirse en propietario del Eldense?

Si los trámites pendientes se completan, el acuerdo podría formalizarse durante los próximos días. Cadena SER informó, a partir de fuentes municipales, que la actual propiedad ya comunicó al Ayuntamiento de Elda la existencia de una operación para la venta del club, aunque por el momento el Eldense no ha realizado un anuncio oficial que confirme a Messi como nuevo dueño.

El control de la institución se encuentra actualmente en manos de un grupo inversor encabezado por el empresario Juan Carlos Trujillo. Esa administración había tomado el control de las acciones del club en 2025, después de alcanzar un acuerdo con el anterior propietario, Pascual Pérez.

La posible adquisición representa otro movimiento de Messi dentro de la industria del fútbol. El argentino ya había dado pasos como inversionista en España mediante el UE Cornellà y ahora tendría la posibilidad de asumir el control de un equipo que participa dentro del fútbol profesional español.

El Eldense tiene su sede en Elda, localidad de la provincia de Alicante, y disputa sus encuentros como local en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat. El equipo consiguió su regreso a Segunda División para la temporada 2026-27 después de terminar como líder del Grupo II de Primera Federación.

¿Cómo marcha el Eldense en la Segunda División?

La posible llegada de Messi ocurre mientras el club atraviesa cambios en el apartado deportivo. Eldense comenzó la temporada con dos puntos después de sus primeras cuatro jornadas y recientemente decidió terminar la etapa de Claudio Barragán como entrenador.

Josep Ferrando quedó al frente del equipo de manera provisional mientras la institución define al siguiente técnico. La modificación en el banquillo coincide con las negociaciones para un eventual cambio de propiedad, por lo que las próximas semanas podrían marcar modificaciones tanto administrativas como deportivas.

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