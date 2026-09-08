Preocupación para Colombia: Egan Bernal no iría al Mundial de Ciclismo

David Vargas Gómez, director deportivo del equipo, entregó la noticia a pocas semanas de la disputa del certamen.

Egan Bernal en el top 30 del ranking UCI | Reuters.

Mientras este martes 8 de septiembre se desarrolló la etapa 16 de La Vuelta a España 2026, en la que nuevamente Matthew Brennan se quedó con una fracción explícitamente contemplada para velocistas, una noticia poco alentadora se recibe por parte del ciclismo colombiano, ya que tiene que ver con Egan Arley Bernal.

David Vargas Gómez, director deportivo del equipo nacional para la competición, habló en las últimas horas en Ciclismo en Grande y contó que la presencia del campeón del Tour de Francia y Giro de Italia no está confirmada: “Egan podría no ir al Mundial. Tiene un problema físico, una sobrecarga y podría ser reemplazado por Wilmar Paredes”.

Algo inesperado, ya que hacía nada más 4 días la Federación Colombiana de Ciclismo había confirmado la nómina de lujo que representaría al país, especialmente en la prueba élite masculina. Sin embargo hay circunstancias que se salen de las manos de los equipos, entrenadores y delegaciones que hay que asimilar.

El deportista colombiano por el momento no se ha pronunciado sobre esta situación, mucho menos su equipo, el Netcompany INEOS. El ciclista de 29 años no tiene competición profesional desde la culminación de la 113° edición del Tour de Francia, ronda ‘Gala’ en la que el ‘cafetero’ culminó 20 en la clasificación general final.

Egan Bernal Ig

Cabe mencionar que los confirmados por el momento para la disputa de la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo son: Walter Alejandro Vargas Alzate, Harold Alfonso Tejada Canacue, Brandon Smith Rivera Vargas, Sergio Andrés Higuita García, Santiago Andrés Buitrago Sánchez y Nairo Alexander Quintana Rojas, después de lo dicho por David Vargas Gómez se espera oficialización si Egan Bernal participará o no.

Mientras se resuelve dicha situación, el resto de la nómina que representará a Colombia en el certamen que se correrá en Canadá, como Santiago Buitrago y Harold Tejada siguen su competencia en La Vuelta a España, Brandon Rivera, Nairo Quintana y los demás continúan con dicha preparación.

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