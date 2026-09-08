César Macías da la cara por México y termina décimo en la etapa 16 de La Vuelta a España 2026

El mexicano del Burgos Burpellet BH terminó décimo en La Rábida y consiguió uno de sus mejores resultados durante su primera Gran Vuelta

César Macías, top 10 | Foto por XAVIER BONILLA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

César Macías consiguió este martes top 10 de etapa en la Vuelta a España 2026 al finalizar en la décima posición de la jornada 16. El ciclista mexicano del Burgos Burpellet BH cruzó la meta en La Rábida, Palos de la Frontera, con el mismo tiempo de 3 horas, 56 minutos y 33 segundos registrado por el ganador Matthew Brennan.

La etapa tuvo una definición al sprint después de 181.1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida. Brennan se quedó con la victoria por delante de Bryan Coquard y Vito Braet, mientras Macías logró mantenerse dentro del grupo que disputó la llegada y terminó en el décimo lugar.

🇲🇽 ¡Gran 10ª posición de César Macías en la llegada al sprint en La Rábida!



Supo sufrir en los días de montaña, esperando a que llegara esta oportunidad y no la ha desaprovechado 👏🏻😁#CicloturismoBurgos #LaVuelta26 🇪🇸 pic.twitter.com/D4dr03OYxJ — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) September 8, 2026

El resultado adquiere relevancia dentro de la primera participación del mexicano en una Gran Vuelta. Macías, de 22 años, fue incluido por el Burgos Burpellet BH en su alineación para la ronda española, que comenzó el 22 de agosto y finalizará el 13 de septiembre, con el objetivo de buscar oportunidades en las jornadas favorables para los velocistas.

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Macías llegó a esta competencia después de conseguir en julio su primera victoria como profesional durante el Tour of Magnificent Qinghai, en China. El mexicano ganó la séptima etapa tras imponerse en un photo finish y sumó 25 puntos UCI, además de contribuir al octavo triunfo de la temporada para el equipo español.

¿Quién es César Macías, el mexicano que compite en La Vuelta a España 2026?

El ciclista nacido en Guadalajara comenzó su trayectoria internacional a los 17 años, cuando viajó a Europa en 2021. Antes de incorporarse al Burgos Burpellet BH para la temporada 2026, pasó por equipos como Start Junior Team by Java, Star Cycling, EvoPro Racing y Petrolike.

Su trayectoria también incluye participaciones en el Tour de l’Avenir, Giro Next y Vuelta a Turquía, además de un podio en el Tour de l’Avenir 2025 y una medalla en los Campeonatos Panamericanos. En abril de este año completó el Tour de Flandes, donde terminó en el puesto 108 y se convirtió en el primer mexicano en finalizar el Monumento belga.

El top 10 conseguido en La Rábida llega además en una etapa en la que el pelotón terminó neutralizando la fuga a falta de aproximadamente 20 kilómetros. Macías logró permanecer en el grupo que disputó el sprint y finalizó detrás de Brennan, Coquard, Braet, Jordi Meeus, Magnus Cort, Wout van Aert, Hugo Hofstetter, Vincenzo Albanese y Alberto Dainese.

El mexicano suma así un top 10 en La Vuelta a España 2026, mientras el Burgos Burpellet BH continúa con su participación en las jornadas restantes de la ronda española.

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