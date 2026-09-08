Marquense toma nuevas decisiones tras la derrota ante Xelajú MC

La dirigencia decidió intervenir en otros sectores relacionados con la planificación y administración de la institución.

Marquense busca nuevos rumbos | Facebook: Marquense

Deportivo Marquense continúa realizando cambios en su estructura durante el Torneo Apertura 2026. Después de la derrota frente a Xelajú MC, la Junta Directiva decidió finalizar la relación con Carlos y Michel Mardones, quienes desempeñaban funciones en las áreas deportiva y administrativa del conjunto de San Marcos.

Las salidas se producen en medio de una etapa de modificaciones que comenzó anteriormente con el cambio de entrenador. Omar Arellano dejó el cargo debido al inicio irregular del equipo y Julio Naya asumió la conducción técnica con el objetivo de modificar el rumbo durante las siguientes jornadas.

Marquense había mostrado señales de recuperación después de aquella decisión, pero el resultado del sábado ante Xelajú volvió a generar movimientos internos. Esta vez, la dirigencia decidió intervenir en otros sectores relacionados con la planificación y administración de la institución.

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Marquense modifica su estructura deportiva y administrativa

Carlos Mardones se desempeñaba como Director Deportivo y había llegado al club durante la etapa de Arellano. Su gestión también comprendió el torneo anterior, cuando Marquense consiguió mantenerse en la máxima categoría y evitó el descenso al finalizar la temporada.

Sin embargo, el panorama cambió durante el Apertura 2026. Parte de las contrataciones realizadas para conformar la plantilla fueron cuestionadas debido al rendimiento obtenido durante las primeras fechas. Finalmente, la directiva determinó terminar su vínculo con la institución y continuar con una reorganización.

Michel Mardones, hermano de Carlos, tampoco seguirá formando parte de Marquense. Su período en el club fue más breve y ocupó el puesto de Director Administrativo durante algunos meses, participando en diferentes decisiones vinculadas con la gestión de la entidad.

Por el momento, Marquense no informó si incorporará nuevos responsables para ocupar los puestos que quedaron disponibles. La prioridad inmediata estará puesta en la competencia, mientras la dirigencia analiza cómo quedará conformada su estructura para afrontar el resto del campeonato.

En el banquillo no habrá modificaciones para el siguiente compromiso. Julio Naya continuará como entrenador y estará al frente del equipo ante Comunicaciones. El partido representa una nueva oportunidad para sumar puntos después de la caída contra Xelajú y, al mismo tiempo, comenzar una nueva etapa tras las últimas decisiones tomadas por la directiva.

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