¡Lindo homenaje! Tadej Pogacar conmemora a Camilo Muñoz en su título de la Lieja-Bastoña-Lieja

En tan solo 2 meses de competición, el líder del UAE Team Emirates – XRG ya levantó 4 títulos en esta temporada Wolrd Tour.

Tadej Pogacar conmemora a Camilo Muñoz / ERIC LALMAND / BELGA / AFP.

Tadej Pogacar sigue demostrando que es el mejor pedalista del mundo en la actualidad. Después de levantar los títulos de la Strade Bianche, Milano-Sanremo y Ronde van Vlaanderen, este domingo volvió a dejar claro que esta temporada también va por todos los títulos del World Tour.

El esloveno al servicio del UAE Team Emirates – XRG conquistó la 112° edición de la Lieja-Bastoña-Lieja. Después de 259.5 kilómetros de recorrido y varios terrenos de montaña el pedalista cruzó la meta con 5 horas, 50 minutos y 28 minutos, metió un ataque en el que se volvió inalcanzable y levantó su cuarto título de la temporada.

Pogacar respondió a ese favoritismo que se había generado al rededor de su nombre desde la previa de la competición, dejando a un lado a otros corredores como Remco Evenepoel, Egan Bernal, Pello Bilbao, Jai Hindley y varios más. Además hubo un acto del europeo que no pasó desapercibido y que se ganó el corazón de todos los colombianos.

Se trata de un brazalete negro con el que Tadej realizó todo el recorrido de la competición belga. El esloveno lució esta cintilla en memoria a Cristian Camilo Muñoz, un pedalista colombiano de 24 años que perdió la vida este sábado 25 de abril a causa de la infección que le provocó una herida en una de las etapas del Tour du Jura Cycliste en Francia.

La triste noticia que tiene enlutado al deporte colombiano y de la cual se han manifestado grandes profesionales del deporte de las bielas como Nairo Quintana, quien le dedicó también su título de La Vuelta a Asturias, llegó hasta la Lieja-Bastoña-Lieja, competición de la cual también hicieron parte 5 pedalistas ‘cafeteros’.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) terminó 5, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 22, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y por último Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) fue 93. En lo que fue la disputa de uno de los Monumentos de la temporada World Tour 2026.

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