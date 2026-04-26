Real España vs Olimpia en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sábado con promesa de partidazo en el Morazán.

Real España vs Olimpia, partido en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al relato en vivo de Real España y Olimpia!!! Los equipos se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que promete emociones de principio a fin. Aurinegros y albos protagonizan un choque clave en la pelea por los primeros puestos, con mucho en juego tanto en la tabla como en lo anímico, en un clásico moderno que siempre ofrece espectáculo.

Seguí el minuto a minuto EN VIVO de Real España vs Olimpia con todas las incidencias del partido: goles, tarjetas, cambios y las jugadas más importantes en tiempo real. Aquí podrás encontrar el resultado actualizado, el desarrollo completo del encuentro y todo lo que deje este vibrante enfrentamiento del fútbol hondureño.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Real España vs Olimpia hoy sábado 25 de abril de 2026?

El encuentro entre Real España y Olimpia está programado para el sábado 25 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Real España vs Olimpia para la jornada 21, al momento

Ni Real España ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 21 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Jeaustin Campos y Eduardo Espinel utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Real España: Luis López; Franklin Flores, Devron García, Nixcon Cruz; Jack Baptiste, Exon Arzú, Darixon Vuelto, Daniel Aparicio; Carlos Mejía, David Sayago y Roberto Osorto. DT: Jeaustin Campos.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez; Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Pinto, Michaell Chirinos; y Jorge Benguche. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes del Real España vs Olimpia y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Olimpia:

8 de marzo de 2026 | Olimpia 1-1 Real España | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de diciembre de 2025 | Olimpia 1-0 Real España | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 10 de diciembre de 2025 | Real España 0-1 Olimpia | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 26 de octubre de 2025 | Olimpia 2-1 Real España | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Real España 0-0 Olimpia | Torneo Apertura 2025

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