¿Quién es Sabastian Sawe? De correr en la primaria a romper el muro de las dos horas en el maratón de Londres

Conoce la historia del atleta keniano, quien hizo historia en Londres 2026 con un récord mundial de 1:59:30 horas

Sabastian Sawe, el hombre que rompió la barrera de las dos horas | Reuters

“Espero que mi trayectoria les demuestre a los jóvenes corredores que todo es posible”, dijo Sabastian Sawe en diciembre de 2025, cuatro meses antes de romper un récord que hoy obliga a redifinir los límites del atletismo mundial. Este domingo 26 de abril, el corredor keniano ganó el Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1:59:30 horas: nuevo récord mundial y primer atleta en completar los 42.195 kilómetros por debajo de las dos horas en una competencia oficial.

Nacido el 16 de marzo de 1995 en Kenia, Sawe tiene 31 años de edad y cuenta con una trayectoria consolidada en pruebas de fondo. Antes de su récord en Londres, Sawe ya había acumulado resultados destacados en la distancia. Ganó el Maratón de Valencia el 1 de diciembre de 2024 con un tiempo de 2:02:05, en lo que fue su debut, colocándose como el maratonista más rápido de ese año y el quinto mejor registro histórico en ese momento. Posteriormente, conquistó el Maratón de Londres 2025 con marca de 2:02:27 y el de Berlín el 21 de septiembre del mismo año con registro de 2:02:16.

En distancias menores, también ha registrado tiempos competitivos. Su mejor marca en medio maratón es de 58:05 minutos, conseguida el 15 de septiembre de 2024 en Copenhague, donde finalizó en la novena posición. En 10 kilómetros, su mejor registro es de 26:49, logrado el 29 de abril de 2023 en Herzogenaurach, Alemania.

Su desarrollo en el atletismo comenzó desde la etapa escolar. “Empecé a correr en la escuela primaria. Continué durante la secundaria, aunque al principio no tuve mucho éxito. Con el tiempo, empecé a entrenar más en serio, me uní a un campamento de entrenamiento y finalmente conseguí un patrocinador, lo que me ayudó a centrarme por completo en el atletismo. Requirió paciencia y perseverancia”, explicó en diciembre pasado en declaraciones a World Athletics tras ser reconocido como atleta varonil del año (2025) en pruebas de ruta.

En cuanto a su preparación, Sawe entrena en Kapsabet, en el condado de Nandi, una zona de gran altitud en Kenia. “Es una zona rural de gran altitud, ideal para prepararse para un maratón. Entreno con un grupo de atletas muy fuertes, y el entorno es excelente para correr largas distancias. Entrenar en un equipo competitivo te impulsa a superarte. Cuando todos se esfuerzan al máximo, te motiva a seguir mejorando porque siempre hay un reto para los demás. Mi prioridad es tener un buen ambiente de entrenamiento y trabajar duro. La constancia es fundamental”, señaló en la misma entrevista.

Tras su logro en Londres 2026, Sawe suma su cuarta victoria en maratones, incluyendo dos en Londres y una en Berlín. Su registro en territorio londinense superó la marca previa de Kelvin Kiptum, quien había fijado el récord en 2:00:35 en 2023. Durante años, el objetivo de bajar de las dos horas había sido perseguido en condiciones controladas, pero nunca se había conseguido en un evento avalado oficialmente, hasta lo ocurrido en suelo británico.

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