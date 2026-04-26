Nashville vs Tigres en vivo: horario y dónde ver la ida de semifinales de la Concachampions 2026

Tigres visita a Nashville en la ida de semifinales de Concachampions 2026 con presión tras un torneo irregular y con un rival en gran forma

Nashville SC vs Tigres, en vivo online | Claro Sports

Tigres visita a Nashville en la ida de semifinales de la Concachampions 2026. El partido se jugará el 28 de abril en el GEODIS Park, con ambos equipos a dos partidos de la Final. El contexto es claro: cruce entre Liga MX y MLS con antecedentes recientes que elevan la exigencia competitiva para el conjunto mexicano.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llega tras eliminar a Seattle Sounders en cuartos de final. Ganó 2-0 en el Estadio Universitario y cayó 3-1 en Lumen Field, avanzando por el criterio de gol de visitante gracias al tanto de Joaquim Pereira. En el Clausura 2026, Tigres cerró la fase regular con un triunfo 5-1 sobre Mazatlán para asegurar el séptimo lugar y clasificar a la Liguilla, donde enfrentará a Chivas. Sin embargo, los altibajos han castigado al equipo durante toda la temporada, sumando seis derrotas y cuatro empates en Liga MX.

Nashville alcanzó esta instancia tras eliminar al América en cuartos de final, con empate 0-0 en la ida y victoria 1-0 en el Estadio Azteca. Previamente dejó fuera a Inter Miami en octavos. En la MLS, lidera su conferencia tras nueve partidos con siete victorias, un empate y una derrota, con 21 goles a favor y seis en contra, lo que lo posiciona como la mejor ofensiva y la mejor defensiva de su sector.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de ida de semifinales de Concachampions 2026

El partido de ida entre Nashville y Tigres se disputará el martes 28 de abril de 2026 en el GEODIS Park, en Nashville, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido en vivo a través de FOX ONE.

Además de la señal televisiva, el minuto a minuto podrá seguirse en a través de Claro Sports con cobertura en tiempo real, incluyendo el seguimiento detallado jugada a jugada, estadísticas y actualizaciones constantes durante todo el encuentro.

Alineaciones probables Nashville vs Tigres

Nashville llega con dudas en su plantel por posibles ausencias de Christopher Applewhite e Isaiah LeFlore por lesión. Aun así, mantiene una base titular sólida que ha sostenido su rendimiento en la MLS y en la Concachampions.

Nashville SC: Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem; Hany Mukhtar, Warren Madrigal.

Tigres, por su parte, también enfrenta incertidumbre en defensa. Joaquim Pereira, Vladimir Loroña y Marco Farfán están en duda, lo que obliga a ajustar la línea defensiva. Además, el equipo deberá administrar la carga física entre Concachampions y Liguilla, donde se medirán a las Chivas de Gabriel Milito.

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Francisco Reyes, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Ozziel Herrera.

Antecedentes y últimos resultados del Nashville vs Tigres en Concachampions

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Nashville y Tigres en la Concachampions. El conjunto mexicano ha construido un historial sólido ante equipos de la MLS, con 14 victorias, siete empates y cuatro derrotas en la historia del torneo.

En la actual edición, los felinos eliminaron a FC Cincinnati en octavos de final tras revertir un 3-0 en contra con un contundente 5-1 en la vuelta. Posteriormente dejó fuera a Seattle Sounders en cuartos, confirmando su capacidad para competir en escenarios adversos ante equipos estadounidenses.

Nashville, en contraste, disputará su segunda serie ante un equipo de la Liga MX. Su único antecedente ante equipos mexicanos en Concachampions fue en esta edición, cuando eliminó al América con un triunfo 1-0 en el Estadio Azteca, resultado que marcó un precedente relevante en su corto historial internacional.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En las semifinales de la Concachampions, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si el marcador global termina igualado tras los dos partidos, avanzará el equipo que haya anotado más goles fuera de casa. Si persiste el empate tras aplicar este criterio, la serie se extiende a tiempos extra con dos periodos de 15 minutos.

En caso de que la igualdad se mantenga después del tiempo extra, la clasificación se decide mediante tanda de penales, donde la precisión en los cobros y la actuación del portero serán determinantes para definir al finalista.

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