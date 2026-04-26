Herediano vs Sporting FC en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Se cierra su participación en la etapa regular del Clausura 2026.

Herediano Sporting, partido en vivo Liga Costa Rica | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al relato en vivo de Herediano y Sporting FC!!! Los equipos se enfrentan en un duelo de la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, en un partido que promete emociones de principio a fin. El Team llega con la intención de cerrar tranquilo en lo más alto de la tabla y confirmar su gran momento, mientras que Sporting buscará dar la sorpresa y sumar puntos en esta recta final del campeonato.

Seguí el minuto a minuto EN VIVO de Herediano vs Sporting FC con todas las incidencias del partido: goles, tarjetas, cambios y las jugadas más importantes en tiempo real. Aquí podrás encontrar el resultado actualizado, el desarrollo completo del encuentro y todo lo que deje este enfrentamiento del fútbol costarricense.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Herediano vs Sporting FC hoy sábado 25 de abril de 2026?

El encuentro entre Herediano y Sporting FC está programado para el sábado 25 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Sporting FC para la jornada 18, al momento

Herediano no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica mientras que Sporting FC no podrá contar con Ariel Soto, expulsado en el encuentro ante Guadalupe. Se estima que Jeaustin Campos y Eduardo Espinel utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Herediano: a confirmar. DT: José Giacone.

Sporting FC: a confirmar. DT: Andrés Carevic.

Antecedentes del Herediano vs Sporting FC y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Sporting FC:

14 de enero de 2026 | Sporting FC 0-2 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de octubre de 2025 | Sporting FC 0-1 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Herediano 0-0 Sporting FC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de marzo de 2025 | Sporting FC 1-3 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de febrero de 2025 | Herediano 2-0 Sporting FC | Torneo Clausura 2025

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