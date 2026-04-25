¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 26 de abril?

Los spoilers indican un cambio de dirección y este fin de semana Valery Carranza estaría diciéndole adiós al reality show

¿Quién es la atleta eliminada en Exatlón México 26 de abril? | @ExatlonMx

La semana 30 nos llegará con muchas sorpresas en Exatlón México 2026, donde las cosas no dejan de moverse dentro de la competencia. Y es que, mientras los rumores señalaban que Katia Gallegos sería la eliminada este fin de semana, la situación ha cambiado, siendo otra participante la que terminaría fuera del reality show el próximo domingo.

La competencia es cada vez más complicada, con circuitos agotadores, que llevan a los atletas al límite de sus capacidades físicas y mentales, por lo que se hacen más difíciles las pruebas semana a semana.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

Los spoilers están a todo lo que da en cuanto a quién será la atleta eliminada este domingo 26 de abril, indicando que Valery Carranza sería quien diga adiós a la competencia este fin de semana. La jugadora de flag football ha sido una pieza clave en el Equipo Azul, pero parece que su camino en la competencia llega a su final tras una serie de desafíos complicados. La noticia ha sorprendido a muchos seguidores del programa, quienes seguían de cerca el desempeño de Carranza, conocida por su habilidad y liderazgo dentro del circuito.

Este domingo 26 de abril, el Equipo Azul sufriría una baja más en la competencia que se lleva a cabo en las playas de República Dominicana. Carranza, quien ha sido una de las competidoras más destacadas en los enfrentamientos, no podrá seguir luchando por el título, lo que dejaría al equipo en una situación aún más complicada. Los fans de Exatlón México están a la espera del episodio, que promete una de las eliminaciones más impactantes de la temporada.

¿Quiénes son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

La temporada 2026 de Exatlón México está cada vez más exigente y ya con una larga lista de eliminados, la cual se incrementa semana a semana dada la exigencia en los circuitos. A continuación, te dejamos la lista de los atletas que han sido eliminados, ya sea por rendimiento o lesión:

Álex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul) (lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos) (lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo) (lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul) (lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul) – por segunda ocasión

Ernesto Cázares (Azul)

Doris del Moral (Azul)

César Villaluz (Rojo)

Koke Guerrero (Azul)

Karol Rojas (Rojo)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México 2026 ha establecido una programación sólida que permite a los fans seguir cada momento de la competencia. De lunes a viernes, los episodios se transmiten a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México. Los domingos, el horario cambia a las 20:00 horas para la emisión de los episodios clave donde se define la eliminación. Este horario estelar asegura que los seguidores no se pierdan los duelos más intensos, las pruebas determinantes y el desempeño de los atletas en el circuito.

Además de la transmisión televisiva, el reality show está disponible en la aplicación móvil y en el sitio oficial de TV Azteca, ofreciendo múltiples opciones para ver los episodios en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Si no puedes ver el programa en vivo, los episodios estarán disponibles en YouTube para que los disfrutes más tarde. También, la completa cobertura de Claro Sports ofrece adelantos, spoilers y lo más relevante de cada jornada, para que no te pierdas ningún detalle del programa.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

A medida que se acerca la recta final, los equipos han reducido su número de integrantes, dejando solo a los competidores que han mantenido un alto nivel de rendimiento en cada prueba. En el Equipo Azul siguen en pie Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Katia Gallegos y Valery Carranza, quienes siguen luchando por llegar a las últimas etapas.

Mientras tanto, el Equipo Rojo continúa con Benyamin Saracho, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, Maty Álvarez y Mario Osuna. La competencia sigue abierta y todo puede cambiar tras el próximo Duelo de Eliminación.

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