¿Puede mejorar la memoria de las personas con ejercicios sencillos? Esto dice la ciencia

La actividad física favorece la liberación de sustancias en el cerebro, como la dopamina, que participan en la consolidación de recuerdos y en la capacidad de atención

Ejercicios sencillos ayudan a la memoria de las personas. | Reuters

El ejercicio físico no solo impacta al cuerpo, también tiene efectos directos en el cerebro. En los últimos años, diversas investigaciones han analizado cómo actividades simples pueden influir en la memoria, una función clave para el aprendizaje, el trabajo y la vida diaria.

Para jóvenes, adultos y personas mayores, la evidencia científica apunta a que moverse de forma regular puede marcar diferencia en la forma en que se almacenan y recuperan los recuerdos. No se trata de rutinas complejas, sino de hábitos accesibles que pueden integrarse en la vida cotidiana.

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para la memoria de los seres humanos?

La ciencia ha demostrado que el ejercicio físico mejora la función cognitiva, incluida la memoria. Uno de los principales efectos ocurre en el hipocampo, una región del cerebro relacionada con el aprendizaje y la retención de información. Estudios indican que la actividad física puede aumentar el tamaño de esta zona cuando se practica de forma constante.

Además, el ejercicio fortalece áreas cerebrales que suelen verse afectadas con la edad, lo que ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. Esto significa que mantenerse activo no solo favorece el presente, sino también la salud mental a largo plazo.

Otro beneficio relevante es la mejora en el desempeño de tareas mentales. La actividad física favorece la liberación de sustancias en el cerebro, como la dopamina, que participan en la consolidación de recuerdos y en la capacidad de atención.

Incluso en personas sedentarias, se ha observado que sesiones cortas de ejercicio pueden mejorar la memoria, lo que confirma que nunca es tarde para empezar.

¿Qué ejercicios ayudan a mantener sana la memoria?

Los estudios coinciden en que los ejercicios aeróbicos o cardiovasculares son los más efectivos para mejorar la memoria. Actividades como caminar, correr o andar en bicicleta pueden generar cambios positivos en el cerebro si se realizan de forma regular.

Una práctica sencilla es caminar después de aprender algo nuevo. Investigaciones señalan que hacerlo unas horas después del estudio puede mejorar la retención de información y facilitar su recuperación más adelante.

También existen ejercicios complementarios que estimulan el cerebro, como el yoga o el taichí, los cuales combinan movimiento con concentración. Estos métodos han mostrado beneficios en la memoria y en otras funciones cognitivas.

Otra alternativa son los ejercicios cotidianos que rompen la rutina, como usar la mano contraria para realizar tareas simples. Este tipo de prácticas estimula distintas áreas del cerebro y contribuye a mantener la agilidad mental.

En conjunto, la evidencia indica que no se necesita equipo especializado ni rutinas complejas. La clave está en la constancia y en integrar el movimiento como parte del día a día.

TE PUEDE INTERESAR: