¡Triunfo mexicano en la Vuelta a Asturias! Edgar Cadena conquista la última etapa 

El ciclista mexicano, Edgar Cadena, completó la etapa 4 de la Vuelta a Asturias 2026 con un tiempo de 3:37:59 a 17 segundos de Adriá Pericas

Edgar Cadena gana la última etapa de la Vuelta a Asturias | X: @vueltasturias

El mexicano Édgar Cadena ganó la cuarta etapa de la 68ª Vuelta a Asturias, disputada este domingo 26 de abril, y firmó así su segundo triunfo consecutivo en la competencia, luego de imponerse también en la jornada previa. El corredor del Team Storck – MRW Bau completó el recorrido en 3:39:59 horas, con ventaja de 17 segundos sobre el español Adrià Pericas y José Manuel Díaz, quienes encabezaron el grupo perseguidor.

La definición de la etapa se dio tras un movimiento ofensivo que permitió abrir diferencia en el tramo decisivo. El ganador sostuvo el ritmo hasta la meta y neutralizó la reacción del pelotón, que no logró cerrar el hueco en los kilómetros finales. La jornada se disputó bajo un perfil exigente, con ascensos que seleccionaron el grupo y favorecieron los ataques en la parte final del recorrido.

“He trabajado duro y el resultado se ve aquí. He tenido buenas sensaciones, buenas piernas y aproveché la oportunidad”, declaró el ciclista azteca.

Con este resultado, el mexicano acumuló dos victorias de etapa en la presente edición y aseguró presencia constante en los puestos de adelante. Su desempeño a lo largo de las cuatro jornadas le permitió escalar posiciones en la clasificación general, en la que finalizó en el sexto lugar, a 1:54 del líder, pese a que en las tablas provisionales aparecía en quinto puesto.

En la clasificación general, el título quedó en manos del colombiano Nairo Quintana, quien registró un tiempo total de 14:28:46. El podio lo completaron Adrià Pericas, a 25 segundos, y Diego Pescador, a 1:33, ambos tras mantener regularidad en las etapas previas.

La edición 2026 de la Vuelta a Asturias concluyó con cuatro jornadas de competencia y cerca de un centenar de corredores en el pelotón. El cierre dejó como uno de los datos principales el doble triunfo parcial del mexicano, además de su ubicación dentro del top 10 de la general.

“No tenía nada que perder y quería ver hasta dónde podía llegar mi cuerpo. Con éste logró espero que se me abran las puertas del World Tour. Voy a buscar más buenos resultados, soy un corredor que tiene mucho que mostrar”, sentenció tras finalizar la carrera.

Vuelta a Asturias 2026: clasificación de la etapa 4

La etapa 4 de la Vuelta a Asturias 2026 terminó con la victoria de Edgar Cadena del Team Storck MRW Bau, quien marcó un tiempo de 3:37:59. Adrià Pericas del UAE Team Emirates XRG llegó a 17 segundos, mientras que un grupo amplio de corredores, entre ellos José Manuel Díaz, Nairo Quintana, Txomin Juaristi y Filippo Baroncini, cruzó la meta con el mismo tiempo, en una jornada exigente pero con diferencias cortas entre los principales protagonistas.

Edgar Cadena — Team Storck – MRW Bau — 3:37:59 Adrià Pericas — UAE Team Emirates – XRG — +0:17 José Manuel Díaz — Burgos Burpellet BH — Mismo tiempo Nairo Quintana — Movistar Team — Mismo tiempo Txomin Juaristi — Euskaltel – Euskadi — Mismo tiempo Diego Pescador — Movistar Team — +0:25 Daniel Cavia — Burgos Burpellet BH — +0:34 Filippo Baroncini — UAE Team Emirates – XRG — Mismo tiempo Nil Gimeno — Equipo Kern Pharma — Mismo tiempo Jermaine Zemke — REMBE | rad-net — Mismo tiempo Jonathan Lastra — Euskaltel – Euskadi — Mismo tiempo Mark Lightfoot — AVC Aix Provence Dole — Mismo tiempo Samuel Fernández — Caja Rural – Seguros RGA — Mismo tiempo Aimar Tadeo — Spain — Mismo tiempo Jan Castellon — Caja Rural – Seguros RGA — +0:37 Hodei Muñoz — Spain — +1:18 Unai Aznar — Euskaltel – Euskadi — Mismo tiempo Vicent Zaragoza — Spain — Mismo tiempo Egor Igoshev — Lokomotiv Manas — Mismo tiempo Viktor Bugaenko — Lokomotiv Manas — Mismo tiempo

Vuelta a Asturias 2026: clasificación general tras la etapa 4

La clasificación general final de la Vuelta a Asturias 2026, tras la disputa de la etapa 4, quedó liderada por Nairo Quintana con un tiempo total de 14:28:46, seguido por Adrià Pericas (UAE Team Emirates XRG) a 25 segundos. El podio lo completó Diego Pescador a 1:33, con Txomin Juaristi cuarto a 1:34 y Samuel Fernández quinto a 1:39. Más atrás se ubicaron Edgar Cadena a 1:54 y José Manuel Díaz a 3:57, en una general que terminó con diferencias claras entre los principales favoritos tras una semana de competencia exigente.

Nairo Quintana — Movistar Team — 14:28:46 Adrià Pericas — UAE Team Emirates – XRG — +0:25 Diego Pescador — Movistar Team — +1:33 Txomin Juaristi — Euskaltel – Euskadi — +1:34 Samuel Fernández — Caja Rural – Seguros RGA — +1:39 Edgar Cadena — Team Storck – MRW Bau — +1:54 José Manuel Díaz — Burgos Burpellet BH — +3:57 Jonathan Lastra — Euskaltel – Euskadi — +4:18 Mark Lightfoot — AVC Aix Provence Dole — +4:38 Jan Castellon — Caja Rural – Seguros RGA — +4:54 Sergio Geovani Chumil — Burgos Burpellet BH — +5:02 Adam Smith — AVC Aix Provence Dole — +5:15 Urko Berrade — Equipo Kern Pharma — +5:22 Sinuhé Fernández — Burgos Burpellet BH — +6:04 Johannes Adamietz — REMBE | rad-net — +6:20 Carlos García Pierna — Burgos Burpellet BH — +6:59 Filippo Baroncini — UAE Team Emirates – XRG — +7:56 Egor Igoshev — Lokomotiv Manas — +13:25 Daan Dijkman — UAE Team Emirates – XRG — +13:40 Jermaine Zemke — REMBE | rad-net — +13:52

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