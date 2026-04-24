Cruz Azul vs Necaxa en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 17 de Liga MX 2026

La Máquina regresa al Estadio Azteca para enfrentar al Necaxa, buscando cortar su mala racha de resultados

Cruz Azul vs Necaxa, en vivo online | Claro Sports

Cruz Azul estará de regreso en el Estadio Azteca para la jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX. La Máquina volverá a jugar un partido como local en el Coloso de Santa Úrsula cuando reciba a Necaxa este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, tras una semana de cambios importantes para el equipo de La Noria.

Tras sumar su noveno partido consecutivo sin victoria con el empate 1-1 ante Querétaro, Cruz Azul tomó la drástica decisión de cesar a Nicolás Larcamón a solo una fecha de la Liguilla. Joel Huiqui tomará los mandos buscando cortar la racha de cara a la Fiesta Grande, donde La Máquina ya tiene un boleto asegurado. Sin embargo, será importante para el rendimiento, el estado anímico de la plantilla y la posición en la tabla llevarse la victoria ante los Rayos.

La Máquina está de vuelta en la capital y queremos ver el estadio pintado de AZUL 🏟️



¡Nos vemos el domingo! 💙 pic.twitter.com/T6YW8m1hIB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Actualmente, los cementeros marchan cuartos en la clasificación general. Con una victoria y una combinación de resultados, podría alcanzar hasta el segundo puesto. En caso de perder, y que Toluca gane por dos o más goles, podría también caer al quinto lugar, sacrificando la ventaja de cerrar la eliminatoria de cuartos de final en casa y avanzar en caso de empate global.

Necaxa, tras sumar su segundo empate al hilo ante Chivas a media semana, marcha 13° en la tabla general, sin aspiraciones de calificar a la Liguilla. Los Rayos de Martín Varini ya no se juegan nada en el Clausura 2026, y la máxima posición a la que aspiran es el undécimo lugar. En sus últimos seis partidos, suman solo una derrota y dos triunfos importantes; sin embargo, el inicio flojo del torneo los dejó sin aspiraciones de cara al cierre.

¿Quién transmite en vivo el Cruz Azul vs Necaxa y dónde ver el partido de este domingo 26 de abril del 2026?

En México y Estados Unidos, la transmisión del partido de este 26 de abril en el Estadio Azteca estará disponible a través de TUDN. En México también podrá verse por el Canal 5 de televisión abierta y en ViX por streaming. Además, sigue todas las acciones del partido a través de Claro Sports y nuestro minuto a minuto, con toda la información, momentos, estadísticas y actualizaciones de la tabla en directo, para conocer el panorama rumbo a la Liguilla.

De un lado, Cruz Azul está obligado a responder ante la afición de la Ciudad de México, ya que volverá a jugar como local en la capital después de disputar todo el torneo en Puebla, y lo hará en el Estadio Azteca por primera vez desde 2023. Un partido importante ante su gente y para sus aspiraciones después de nueve partidos sin ganar.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Necaxa para la jornada 17 del Clausura 2026

Joel Huiqui será responsable de cortar la racha de Cruz Azul luego de la salida de Nicolás Larcamón. El exfutbolista de La Máquina tomará el control del equipo, donde ha dirigido categorías inferiores y ha fungido como entrenador asistente para Joaquín Moreno, Vicente Sánchez y el propio Larcamón.

Las bajas más importantes para los celestes son la de Nicolás Ibáñez, que sufrió un desgarro que lo dejará fuera parte de la Liguilla, y Chiquete Orozco, quien sigue sin regresar de su rotura de ligamentos. Por su parte, Necaxa no podrá contar con su capitán Alexis Peña, que vio la tarjeta roja en el cierre del partido ante Chivas.

Cruz Azul : Kevin Mier; Erik Lira, Willer Ditta, Amaury García; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Rodolfo Rotondi; Andrés Montaño, José Paradela; Gabriel Fernández.

: Kevin Mier; Erik Lira, Willer Ditta, Amaury García; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Rodolfo Rotondi; Andrés Montaño, José Paradela; Gabriel Fernández. Necaxa: Ezequiel Unsain; Raúl Martínez, Emilio Lara, Agustín Oliveros, Christian Calderón; Kevin Gutiérrez, Ricardo Monreal, Lorenzo Faravelli, Daniel Leyva, Javier Ruiz; Tomás Badaloni.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Necaxa

Cruz Azul mantiene buena marca histórica ante Necaxa. De sus últimos 15 partidos, los cementeros solo han perdido tres. La última derrota llegó el 16 de marzo de 2024, por 2-1 en casa del Necaxa; desde entonces, suman dos victorias y el más reciente empate 1-1 en la jornada 14 del Apertura 2025, donde Amaury Morales abrió el marcador para La Máquina y Agustín Palavecino empató para los Rayos, antes de fichar por La Máquina. Necaxa 1-1 Cruz Azul | Apertura 2025 | Jornada 14

Necaxa 1-3 Cruz Azul | Clausura 2025 | Jornada 4

Cruz Azul 3-0 Necaxa | Apertura 2024 | Jornada 11

Cruz Azul 1-2 Necaxa | Clausura 2024 | Jornada 12

Necaxa 1-3 Cruz Azul | Apertura 2023 | Jornada 11

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