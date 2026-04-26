Tadej Pogacar conquista Lieja y confirma su dominio en los Monumentos

El esloveno firmó su cuarto triunfo en Lieja tras un duelo épico con Paul Seixas; Remco Evenepoel completó el podio

El esloveno conquistó su 13° Monumento | ERIC LALMAND / BELGA / AFP

Tadej Pogacar ganó la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 con una actuación dominante en las Ardenas. Es esloveno rompió la carrera en La Redoute y después venció a Paul Seixas en una batalla épica en la Côte de la Roche-aux-Faucons. El campeón del mundo atacó a 34 kilómetros de meta, sólo encontró respuesta en el francés de 19 años y terminó entrando solo a Lieja, con el pulgar arriba y un gesto al cielo en memoria de Cristian Camilo Muñoz.

Pogacar encendió la prueba con un ataque sostenido, mientras Remco Evenepoel cedía de inmediato después de haber gastado energía en el gran corte inicial. La sorpresa fue el francés, que se pegó a la rueda del esloveno cuando el resto quedó fuera de combate. A los 19 años, el francés resistió el primer golpe del campeón del mundo y pasó al relevo, bajó con agresividad y convirtió el final en un duelo generacional.

El desenlace llegó en la Roca de los Halcones. El pedalista de UAE Team Emirates aceleró otra vez y Seixas resistió hasta los últimos 500 metros antes de perder contacto. En la cima, el margen ya era de 22 segundos. Desde ahí, administró la bajada y el tramo final hacia Lieja, mientras Seixas sostuvo el segundo lugar sin hundirse.

Evenepoel cerró tercero tras imponerse en un sprint largo por el último lugar del podio. El belga, ganador de la prueba en 2022 y 2023, no tuvo respuesta cuando Pogacar atacó, pero sí encontró energía para defender su jerarquía en la llegada. El local estuvo en el corte que se formó desde los primeros kilómetros, obligó a UAE a trabajar durante buena parte del día y después pagó ese desgaste en la hora decisiva.

Pogacar sigue haciendo historia

Ending his spring campaign in style, your 2026 Liège-Bastogne-Liège winner! 🏆🔥@TamauPogi triumphs at @LiegeBastogneL for the fourth time in his career, after an epic showdown with Paul Seixas.



Bravo, Tadej! 👏#WeAreUAE | #LBL pic.twitter.com/YYmMHU9wEE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 26, 2026

La victoria dejó a Pogacar en un nuevo escalón histórico. Con su cuarto título en Lieja-Bastoña-Lieja, igualó a Moreno Argentin y Alejandro Valverde en el segundo lugar de máximos ganadores de la prueba. Sólo Eddy Merckx, cinco veces campeón, queda por encima.

El triunfo también le permitió recuperar el control de los Monumentos después de la derrota agónica en el sprint final de la París-Roubaix, donde Wout van Aert le impidió encadenar su quinto triunfo consecutivo.

Fuera de París-Roubaix, el dominio de Pogacar sigue siendo brutal. El esloveno ha ganado ocho de los últimos diez Monumentos que disputó y ya suma 13 títulos en las cinco grandes clásicas. Actualmente es bicampeón del Tour de Flandes, tricampeón de la Lieja-Bastoña-Lieja y pentacampeón del Giro de Lombardía. En 2026 ya ganó tres de las cuatro grandes clásicas disputadas y todavía le queda su terreno más dominante: Lombardía, donde acumula cinco victorias.

El récord de Eddy Merckx, en la mira

Con su Monumento número 13, se acerca a la marca mayor de Eddy Merckx, que conquistó 19. La cifra ya no parece una referencia lejana. Además, el triunfo en Lieja fue la victoria 112 de su carrera profesional, lo que lo mantiene en ascenso dentro de la tabla histórica del ciclismo. El esloveno ya está entre los 25 ciclistas con más triunfos de todos los tiempos y quedó a uno de igualar a Robbie McEwen en el puesto 23.

El cuarto triunfo de Tadej Pogacar en Lieja

La carrera fue caótica desde el inicio. Tras la salida en Lieja, una caída temprana que involucró a Ion Izagirre elevó la tensión y partió el pelotón. De ese corte nació un grupo enorme con Remco Evenepoel, Egan Bernal y varios gregarios importantes, mientras el esloveno quedó en el segundo bloque. La ventaja llegó a superar los tres minutos y obligó a UAE Team Emirates y Decathlon a asumir la persecución,

UAE usó piezas importantes para retomar el control. Tim Wellens, Vegard Stake Laengen, Pavel Sivakov, Domen Novak y Benoît Cosnefroy aparecieron en distintos momentos para reducir diferencias y evitar que el corte de Evenepoel convirtiera la carrera en una emboscada.. A 95 kilómetros de meta, el grupo de Evenepoel fue alcanzado y la prueba volvió a quedar abierta, aunque con muchos equipos ya dañados.

Pogacar quedó en posición y se encargó del resto. Seixas fue el único capaz de seguirlo; Skjelmose intentó perseguir en solitario y Evenepoel quedó en el grupo perseguidor.

A 30 kilómetros de meta, la Lieja ya no era una clásica abierta: era un mano a mano entre el rey y uno de sus herederos. El esloveno atacó donde todos esperaban que atacara, encontró una resistencia inesperada en Seixas y todavía tuvo una segunda aceleración para romperlo en la última subida.

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