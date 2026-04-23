Así le fue a Nairo Quintana en la primera etapa de la Vuelta Asturias

Aparte de Nairo hay varios colombianos en este carrera, la mayoría de ellos de un equipo que milita en tierras ‘Cafeteras’.

Nairo Quintana. (Foto: Reuters)

Comenzó la edición 68 de la Vuelta Asturias y Nairo Quintana es uno de los colombianos que hace presencia en la ronda española con el Movistar Team. Sin embargo, hay más ‘Cafeteros’ en acción y hasta un equipo que hace parte del pelotón nacional.

La primera fracción de la carrera tuvo 155.5 kilómetros de distancia entre Oviedo y Benia de Onís, con seis puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría. Gabriel Layrac del AVC Aix fue quien se impuso en meta, esto luego de que la fuga del día pudiera llegar.

En la segunda posición quedó Miguel Heidemann y en la tercera Samuel Fernández. En el embalaje final el francés fue quien tuvo más fortaleza, eso tras un desgaste importante a lo largo de la jornada.

Así quedó Nairo Quintana en la general de la Vuelta Asturias tras la etapa 1

El pedalista del Movistar Team culminó la fracción de arranque a 31 segundos de Layrac, entrando con el grupo que se podría decir va a disputar esa clasificación. Como tal el mejor colombiano fue Javier Jamaica del Nu Colombia, equipo que corre en tierras ‘Cafeteras’ y que está en dicha competencia.

No obstante, se debe aclarar que Jamaica fue el mejor ubicado a la hora de cruzar la meta, ya que Diego Pescador (Movistar), Sergio Henao y Rodrigo Contreras también tienen su mismo tiempo, que en la general es de 42 segundos, al igual que el de Nairo. Carlos Gutiérrez, Andrés Camilo Ardila y Sebastián Henao son los otros ‘Escarabajos’ en carrera, los tres del Nu.

Volviendo con Nairo, esa diferencia por ahora no es muy significativa que digamos para sus aspiraciones en la general, aunque de aquí en adelante debe empezar a descontar.

Desde la etapa 2 de este viernes el boyacense tiene que empezar a moverse y la jornada se presta, ya que en total serán 140.8 kilómetros de trazado entre Llanes y Pola de Lena. El perfil incluye un puerto de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría, además de tres sprints intermedios.

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