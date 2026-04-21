Nairo Quintana vuelve al ruedo en la Vuelta Asturias

El boyacense sabe lo que es ser campeón en esa carrera, ya que se ha subido a lo más alto del podio en dos ocasiones.

Nairo Quintana, ciclista colombiano | Marco Zac / NurPhoto via AFP

Los reflectores en Europa vuelven a apuntar a Nairo Quintana, pues el ciclista boyacense está próximo a competir de nuevo en la Vuelta Asturias, carrera de origen español.

La última competencia en la que estuvo el colombiano fue la Vuelta a Cataluña, ronda en la cual completó todas las siete etapas, esto a finales del mes de marzo.

Ahora, tras unas semanas de entrenamiento y preparación, ‘Nairoman’ está entre la nómina del Movistar Team para Asturias, carrera que dará comienzo este próximo jueves 23 de abril.

Junto al ‘Cafetero’ estarán también Pelayo Sánchez, Markel Aranaz, Sebastián Castro, Javier Cubillas, Roger Pareta y Diego Pescador, este último compatriota suyo.

Los últimos pedalazos de Nairo

Cada carrera en la que esté Quintana de aquí al final del 2026 es especial, ya que el pedalista de 36 años ‘colgará la bicicleta’ una vez culmine la vigente temporada.

La Vuelta Asturias se presenta como una buena oportunidad para conseguir un título más a su palmarés porque ya la ha ganado en dos ocasiones, esto en 2017 y 2021.

La primera vez como tal finalizó segundo en la clasificación general, pero lo proclamaron campeón oficial porque Raúl Alarcón fue sancionado por dopaje.

En 2021, cuando era corredor del Arkéa Samsic, Nairo Quintana logró su segunda coronación en este carrera al sacarle 36 segundos al español Antonio Pedrero y 54 al francés Pierre Latour.

Los perfiles de la Vuelta Asturias

La jornada inicial tendrá 155.5 kilómetros de recorrido, esto entre las localidades de Oviedo y Benia de Onís. Cinco puertos de montaña y tres sprints intermedios serán el ingrediente especial.

Al día siguiente los ascensos seguirán marcando una pauta, aunque estos comenzarán casi que después de la mitad de la fracción. Cuatro puertos y de nuevo tres sprints intermedios componen esa etapa.

La penúltima salida de la Vuelta Asturias tendrá 157.2 kilómetros con dos subidas, con la salvedad que serán de primera y segunda categoría, respectivamente, es decir, de mayor dificultad.

Ya el cierre baja un poco la intensidad, aunque la montaña sigue apareciendo con dos puertos de tercera y uno de segunda categoría, un perfil medio por decirlo de alguna forma.

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