Saprissa vs Guadalupe en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa vs Guadalupe, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Guadalupe se enfrentan este miércoles 22 de abril en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. El encuentro llega en un momento clave para ambos equipos, con objetivos distintos en la tabla. En el último enfrentamiento entre ambos, los Morados se impusieron 2-0 como visitantes.

Saprissa suma 28 puntos y se mantiene en la parte alta de la clasificación, en la pelea por asegurar su lugar en la fase final. El equipo de Hernán Medford ha mostrado altibajos en sus últimos compromisos, combinando victorias, empates y derrotas. El empate reciente en el clásico le permitió mantenerse competitivo, aunque necesita sumar de a tres para no perder terreno frente a sus rivales directos en la tabla.

Guadalupe, por su parte, se encuentra en la zona baja con 14 puntos y con la presión de evitar el descenso. La victoria ante Pérez Zeledón le dio aire en lo anímico, pero su situación sigue siendo compleja tanto por la diferencia de puntos como por el gol promedio. El equipo de Alfredo Morales mantiene opciones matemáticas, aunque necesita sumar en estas jornadas finales para sostener sus posibilidades de permanencia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Guadalupe de la jornada 17 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Guadalupe está programado para el miércoles 22 de abril a las 20:30 horas y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Guadalupe hoy

Ni Saprissa ni Guadalupe con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y Alfredo Morales no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford Guadalupe: Rodiney Leal, Samir Taylor, Kenneth Guzmán, Kevin Fajardo, Greivin Méndez, Brandon Bonilla, Marvin Angulo, Axel Amador, Elian Morales, Tristán Demetrius, Junior Maleck. DT: Alfredo Morales

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Guadalupe en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Guadalupe:

1 de marzo de 2026 | Guadalupe 0-2 Saprissa | Torneo Clausura

1 de noviembre de 2025 | Guadalupe 1-3 Saprissa | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-1 Guadalupe | Torneo Apertura

19 de marzo de 2023 | Saprissa 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura

22 de enero de 2023 | Guadalupe 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

Te puede interesar