Cruz Azul vuelve al Azteca para el cierre del Clausura 2026

La Máquina regresará al Estadio Azteca para la última jornada ante Necaxa, con boleto asegurado a Liguilla

Cruz Azul regresará al Estadio Azteca. La Máquina volverá “a casa” el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas para enfrentar a Necaxa en la última jornada del Clausura 2026. El equipo cementero ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y utilizará el cierre del torneo para recuperar sensaciones tras su visita previa a Querétaro, donde busca romper una racha de ocho partidos sin ganar y sostenerse en la parte alta de la tabla, donde actualmente ocupa el cuarto lugar.

El regreso al Coloso de Santa Úrsula marca un punto de inflexión en la recta final del torneo. Durante todo el semestre, La Máquina disputó sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, lo que implicó traslados constantes desde la Ciudad de México para cada compromiso. Sin embargo, el club confirmó que, pese a este regreso puntual, los partidos de Liguilla se mantendrán en la casa de La Franja.

El último partido de La Máquina en el Azteca dejó un empate 1-1 ante América en el Clásico Joven del Clausura 2026, en el primer partido de clubes tras la reapertura del estadio. En ese encuentro, América se adelantó con un gol de Pato Salas, mientras que los celestes respondieron antes del descanso con un remate de Omar Campos en el segundo poste.

Ese resultado se suma a una racha reciente sin triunfos en el inmueble. La última victoria de Cruz Azul en el estadio se remonta al Apertura 2023, cuando venció 2-0 a FC Juárez como local. Desde entonces, el equipo acumula derrotas consecutivas, dos ante Las Águilas, además del empate más reciente en el actual torneo.

Jugar este partido en el Azteca ofrece una ventaja puntual antes de la Liguilla. El equipo evita el traslado a Puebla en una semana clave, lo que reduce carga física acumulada tras la visita a Querétaro y permite trabajar en condiciones habituales de entrenamiento en la Ciudad de México. Esa pausa logística, aunque sea por una jornada, impacta directamente en la recuperación y en la preparación inmediata.

Además, el Azteca introduce un componente competitivo distinto. No es un entorno neutral para el plantel, que volverá a contar con su afición capitalina. Volver a ese escenario en el cierre del torneo permite recuperar los ánimos tras la mala racha, ajustar comportamientos bajo presión real, con mayor asistencia y exigencia ambiental, elementos que no se replican de la misma forma en Puebla.

El partido ante los hidrocálidos también funciona como un ensayo de ejecución. Cruz Azul puede corregir patrones ofensivos y defensivos en un contexto de mayor intensidad antes de entrar a la fase final. Aunque la Liguilla se disputará en Puebla, llegar con ritmo competitivo, ajustes tácticos probados y los ánimos elevados puede incidir directamente en el rendimiento inmediato del equipo en la eliminatoria.

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