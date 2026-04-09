La Vuelta a España: el “Last Dance” de Nairo Quintana

Tras anunciar su retiro como ciclista profesional, Nairo Quintana recuerda con nostalgia todo lo que el ciclismo le ha dado.

Nairo Quintana | Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Tras el anuncio de su retiro, los aficionados del ciclismo colombiano han quedado muy atentos a los últimos movimientos como de Nairo Quintana como ciclista profesional. Uno de los grandes emblemas de este deporte para toda Colombia dirá adiós a las competencia al final de la temporada.

En entrevista con Win Sports TV, Nairo Quintana, se mostró nostálgico por sus últimos meses en el ciclismo de élite y ya piensa en que es lo que pasará tras bajarse de la bicicleta. La gran noticia del día pasó por la confirmación del deportista colombiano para ser parte de La Vuelta a España.

El ‘cafetero’ de 36 años confirmó que su último reto en el profesionalismo será La Vuelta a España que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre. Está será edición número 81 de este certamen que cuenta con 21 etapas, un recorrido de 3275 kilómetros con punto de salida en Mónaco y llegada en Granada.

¿Cómo se siente después de anunciar su retiro?

“Se siente todo muy bien, pero lo único que si siento es la nostalgia de esos momento que estoy viviendo y que bajo la competición nunca más los voy a volver a vivir. La adrenalina, preparación, etapa, post etapa, todos esos momentos que se viven dan mucha nostalgia porque dentro de un año no los voy a volver a vivir. Pero por lo demás muy contento, no se extraña nada y no me deshice de ningún peso porque sigo entrenando como siempre para estar bien preparado” afirmó el Nairo Quintana.

¿Cuál es la carrera que más recuerda Nairo Quintana?

“Sin duda alguna, la carrera que más me ha gustado y más recuerdo es la que ustedes también más han disfrutado. La carrera del 20 de julio. Ha sido la más mágica para todos, para mí, para mi equipo, para Colombia, un día completamente maravilloso” señaló el ciclista colombiano.

Vale la pena recordar que un 20 de julio de 2013, Nairo Quintana se consagró, por primera vez, en una etapa del Tour de Francia. Con apenas 23 años, el ‘cafetero’ conquistaba la montaña francesa y a la postre se convertiría en el campeón de los jóvenes, de la montaña y ubicarse segundo en la tabla general.

Nairo Quintana exhibirá sus trofeos

El ciclista boyacense confirmó que en el Nairo Fest tendrá una exhibición en la ciudad de Cartagena con todos sus títulos y trofeos para que los asistentes puedan verlos y recordar las alegrías de Nairo Quintana. En un evento que nació en 2019 en un rodada de ciclistas amigos, que ya se ha convertido en un evento para toda la familia. Tenemos competencia de 5k, 10k y 21k para los corredores.

Serán tres recorridos, el Nairo Kids para los más jóvenes y los dos más retadores que son el medio fondo y gran fondo, donde vamos a recorrer toda la periferia de Cartagena. Esta ciudad es un epicentro turístico y cuenta con la infraestructura competitiva y turística para alberga todo el público que espera Nairo Quintana.

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