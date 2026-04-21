Majo Rodríguez busca el Top 5 en la Challenge Series

Entrevista exclusiva con la piloto mexicana previo a la carrera del 26 de abril en Tulum

La piloto mexicana Majo Rodríguez | Instagram majorodriguezoficial

Majo Rodríguez es en la actualidad es una de las figuras femeninas del automovilismo, con gran nivel en el campeonato NASCAR México, en el que participa ya de tiempo completo en la categoría Challenge.

La adaptación no ha sido sencilla: sin embargo, luego de cinco carreras en la pista, la piloto poblana confía en dar un paso certero en su adaptación este fin de semana en la carrera en Tulum, en la que sólo correrá con el grupo de la clase Challenge, lo que ofrecería una buena oportunidad para sumar puntos en el campeonato.

“Me he sentido muy bien, cada vez más confiada. Sinceramente en San Luis Potosí, que fue la primera fecha estaba nerviosa, me temblaban las piernas, la voz, todo, y eso que ya había corrido tres el año pasado, pero como que es algo nuevo, sabes que ya vas de un inicio fuerte, y viene la competencia realmente fuerte con otros pilotos que están peleando por el mismo objetivo, que es el novato del año. Entonces me he sentido cada vez mejor, cada vez más pegada en tiempos, cada vez más tranquila, más confiada, más segura y eso también ahora en Tulum”, declaró Majo para Claro Sports.

“Voy más segura y me siento más tranquila porque ahorita vamos todos de cero. Sé que en otras fechas no va a ser así pero pues creo que con el paso del tiempo me voy a sentir más adaptada y lo veo, entonces eso a mí misma me motiva para pelear esos lugares en los que quiero estar, que es dentro de los cinco primeros lugares”, agregó la piloto poblana.

Majo, con el apoyo de sus patrocinadores, con la preparación de Car Motion en el stock 77 y el liderazgo de Tame Racing en la zona de pits, Tiene el objetivo de convertirse en la novato del año de la categoría mexicana.

“El año pasado, justo mi primera carrera de debut la hice con Tame Racing, por los apoyos que tiene BTG y Qualitas, pero tenemos una colaboración con Car Motion por el tema de la preparación, entonces este año vamos a hacer la misma dinámica, vamos a tener una carrera junto con BTG y Qualitas y va a ser la misma una fusión entre Tame Racing y Car Motion, pero al final creo que el que me abrió las puertas es Tame Racing y aunque esté corriendo con Car Motion es un equipo en conjunto”.

Te puede interesar: