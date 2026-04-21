¡El Army ya está listo! BTS en México: así puedes llegar Metro, Metrobús y vías para llegar al Estadio GNP

Te decimos todas las rutas posibles para que llegues con tiempo al recinto donde se presentará la máxima banda de K-pop

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ver a BTS? | Reuters.

La espera terminó para el ARMY en México. BTS está listo para presentarse en la Ciudad de México y miles de fans ya cuentan los días para cantar, gritar y vivir uno de los conciertos más esperados del año. Pero antes de llegar al momento mágico, hay una pregunta clave: ¿cómo llegar al Estadio GNP Seguros sin perderse en el intento?

El Estadio GNP, recinto ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, es uno de los más importantes de la capital y cuenta con diversas rutas de acceso que facilitan la llegada desde distintos puntos de la CDMX. Ya sea en Metro, Metrobús o incluso en auto, existen varias opciones para que el ARMY llegue a tiempo para ver a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La dirección exacta del estadio es Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, en la Alcaldía Iztacalco. Gracias a su ubicación, conecta con avenidas principales y estaciones de transporte público que permiten una movilidad accesible antes y después del evento.

Para quienes planean asistir, es importante considerar los accesos disponibles. El estacionamiento se encuentra habilitado por las puertas 7, 8, 9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque estos pueden variar dependiendo del evento, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros en transporte público?

En cuanto al transporte público, el Metro es una de las opciones más prácticas. Las estaciones más cercanas son:

Ciudad Deportiva, Puebla y Velódromo, todas de la Línea 9. Desde cualquiera de ellas, solo es necesario caminar unos minutos hacia la Ciudad Deportiva y seguir los señalamientos hasta el estadio.

Otra alternativa es el Metrobús, especialmente la Línea 2. Las estaciones más cercanas son:

UPIICSA e Iztacalco permiten un acceso relativamente cercano, con recorridos a pie hacia la Magdalena Mixhuca.

¿Cuándo y a qué hora son los conciertos de BTS en México?

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México se llevarán a cabo los días jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Cada presentación está programada para iniciar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Se espera que el acceso al recinto comience horas antes, por lo que el ARMY deberá anticipar su llegada para evitar contratiempos y disfrutar de la experiencia completa, desde el ingreso hasta el arranque del show.

BTS: ¿Aún hay boletos para los conciertos en México?

Los boletos para los conciertos de BTS en México están completamente agotados. La demanda fue tal que durante la venta general se registraron filas virtuales de más de 300 mil personas, lo que dejó a miles de fans sin oportunidad de conseguir entradas.

En cuestión de minutos, Ticketmaster confirmó que los tres conciertos en el Estadio GNP Seguros estaban sold out. A pesar de que el sistema funcionó correctamente en esta ocasión, la alta demanda superó cualquier expectativa, consolidando el fenómeno global que representa BTS.

Este es el setlist de BTS para sus conciertos en México

El setlist que BTS ha presentado en su gira incluye una mezcla de sus mayores éxitos y temas recientes, por lo que se espera que el ARMY en México disfrute de un repertorio completo y lleno de energía.

Hooligan

Aliens

Run BTS

They don’t know bout us

Like animals

Fake love

Swim

Merry go round

2.0

Normal

Not today

Mic drop

FYA

Fire

Body to body

Idol

Come over

Butter

Dynamite

Mikrokosmos

I need u

Please

Into the sun

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