Egan Bernal escala varias posiciones en el Tour de los Alpes tras etapa 2

El colombiano del Ineos Grenadiers subió al quinto puesto de la general, esto tras lo hecho en la segunda etapa de la carrera. Egan Bernal, ciclista colombiano. – Manon Cruz, Reuters.

Egan Bernal fue uno de los protagonistas en la etapa 2 del Tour de los Alpes, la cual dejó a un nuevo líder y al colombiano entre los mejores cinco de la clasificación general.

La edición 49 de esta carrera inició el pasado lunes 20 de abril y el zipaquireño figura como líder de filas del Ineos Grenadiers, esto pensando en lo que será el Giro de Italia.

La fracción del día salió de Telf y llegó a Martell/Val Martello con un total de 147.5 kilómetros. A lo largo del trazado hubo dos sprints intermedios y uno bonificable, además de un puerto de primera y otro de segunda categoría.

Primera prueba de montaña superada para Egan Bernal

Si bien las etapas más fuertes en cuanto a ascensos están próximas a disputarse, la primera pincelada ya se dio y el ‘Joven Maravilla’ respondió de manera positiva.

Junto a su compañero Thymen Arensman disputaron la victoria del día contra otros corredores, pero en meta el italiano Giulio Pellizzari del Red Bull – Bora Hansgrohe fue quien se impuso.

El neerlandés del Ineos y coequipero de Bernal fue segundo y Mattia Gaffuri completó el podio del día, mientras que el colombiano cruzó en la cuarta posición.

Con esa actuación del zipaquireño en la etapa 2 del Tour de los Alpes, subió a la quinta casilla de la clasificación general y está a 10 segundos del nuevo líder Pellizzari, quien desplazó a Tommaso Dati.

Por otra parte, Juan Felipe Rodríguez se ubica ahora en el puesto 16 a 35′ de Giulio, mientras que Santiago Herreño está a 1’14”, en lo que respecta al restante de colombianos en carrera.

El perfil de la tercera etapa del Tour de los Alpes

La jornada de mañana tendrá 174.5 kilómetros de recorrido con dos puertos de montaña, el primero de primera categoría y el otro de segunda categoría.

Se evidencian también dos sprints intermedios y uno bonificable, además de que el final será con un descenso y ya en cercanías a la meta el trazado se torna plano.

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