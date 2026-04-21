Pérez Zeledón vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Pérez Zeledón vs Herediano, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Pérez Zeledón y Herediano se enfrentan este miércoles 22 de abril en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, por la jornada 17 del Torneo Clausura de Costa Rica. El duelo presenta contextos distintos, con el equipo visitante ya clasificado a semifinales y el conjunto local buscando cerrar el campeonato con mejores sensaciones. En su último enfrentamiento, los Florences superaron 3-0 a los Guerreros del Sur.

Pérez Zeledón suma 13 puntos y se mantiene en la parte baja de la tabla. Su rendimiento reciente refleja irregularidad, con resultados alternados en sus últimos encuentros: derrota 1-0 ante Guadalupe, triunfo previo, otra caída, un empate y otra derrota. Esta racha explica su posición actual y la necesidad de mejorar en el cierre del torneo. El compromiso ante Herediano será una prueba exigente para intentar sumar en casa.

Herediano, líder con 34 puntos, llega con una racha positiva que respalda su clasificación anticipada. En sus últimos cinco partidos registra cuatro victorias y una derrota, siendo el triunfo 1-0 ante San Carlos el más reciente. Esa consistencia le ha permitido consolidarse en la parte alta de la tabla. Frente a Pérez Zeledón buscará mantener el nivel competitivo de cara a la fase final del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Pérez Zeledon vs Herediano de la jornada 17 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Pérez Zeledon y Herediano está programado para el miércoles 22 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Pérez Zeledon vs Herediano hoy

Ni Herediano ni Pérez Zeledón con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Roberth Arias no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano : Dany Carvajal, Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal, Marcel Hernández. DT : José Giacone.

: Dany Carvajal, Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal, Marcel Hernández. : José Giacone. Pérez Zeledón: Miguel Ajú, Rawy Rodríguez, William Fernández, Joaquín Aguirre, Luis Hernández, Barlon Sequeira, José Porras, Ethan Drummond, Andrey Soto, Máximo Pereira, Manuel Morán. DT: Roberth Arias

Antecedentes y últimos resultados del Pérez Zeledon vs Herediano en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Pérez Zeledon y Herediano:

28 de febrero de 2026 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

7 de diciembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Herediano | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Herediano 2-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

26 de marzo de 2025 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

30 de enero de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Herediano | Torneo Clausura

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