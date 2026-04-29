Para honrar su legado: Nu Colombia anuncia homenajes en memoria de Cristian Camilo Muñoz

Los actos tendrán como lugar principal Ventaquemada y el equipo correrá en su honor por las carreteras de Portugal.

Ciclistas del Nu Colombia | Prensa Nu Colombia

El mundo del ciclismo todavía sigue de luto por la partida de Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano que venía corriendo con el Nu Colombia. Como acto de memoria por su fallecimiento, el equipo dio a conocer una serie de homenajes que se harán tanto en el país como en el exterior.

El pasado viernes 24 de abril se conoció la triste noticia de su muerte, producto de complicaciones por una infección tras una caída en el Tour du Jura. Por duelo y respeto por los acontecimientos, la escuadra tomó la decisión de retirarse de la Vuelta Asturias, carrera que hizo parte de una gira que están haciendo por fuera.

El cuerpo de Muñoz todavía no está en Colombia, pero se supo que este jueves 30 de abril llegará gracias a una gestión de varias entidades, entre ellas locales e internacionales. Por otra parte, a la familia del corredor se le viene haciendo acompañamiento tanto psicológico como emocional.

Homenajes en memoria de Cristian Camilo Muñoz

Este viernes 1 de mayo, sobre las 9:00 a.m., se realizará una caravana desde el peaje Albarracín hasta el concejo municipal de Ventaquemada, su tierra natal. Ese mismo día, a las 6:00 p.m., se llevará a cabo una vigilia en la Iglesia San Antonio de Padua.

Para el sábado 2 de mayo se tiene planificado una misa de exequias en esa misa iglesia, a las 3:00 p.m., para darle el último adiós a Cristian Camilo.

Por último y no menos importante, Nu Colombia anunció que continuarán con su gira fuera del país, motivo por el cual el equipo está en Portugal para afrontar el GP Anicolor. Dicha carrera inicia el próximo viernes y consta de tres etapas.

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