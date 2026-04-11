Motagua vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Motagua vs Olimpia, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

El clásico entre Motagua y Olimpia se jugará este domingo en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa, en un duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El partido genera gran expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla y la histórica rivalidad entre ambos clubes más ganadores del país.

Motagua llega a este compromiso ubicado en la segunda posición del torneo y con la necesidad de recuperarse tras su última derrota por 1-0 ante Marathón en San Pedro Sula. El equipo azul buscará hacerse fuerte en casa, sostener su protagonismo en el campeonato y volver a sumar tres puntos en un momento clave de la temporada, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el liderato.

Olimpia, por su parte, arriba con buen ánimo luego de vencer 2-1 a Victoria en su último encuentro, con doblete de su capitán Michaell Chirinos. El conjunto blanco mantiene su objetivo de seguir escalando posiciones y llega al clásico con la intención de imponer su jerarquía. En este tipo de partidos, el orden y la eficacia suelen ser determinantes para quedarse con un resultado que vale más que tres puntos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Motagua vs Olimpia de la jornada 18 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Motagua y Olimpia está programado para el domingo 12 de abril a las 17:15 horas y se disputará en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Olimpia hoy

Motagua no podrá contar con John Kleber tras ser expulsado durante la última jornada, mientras que Olimpia no tiene jugadores suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Motagua : Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, José Reyes, Jefryn Macías, Romario da Silva, Rodrigo De Olivera. DT : Javier López.

: Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, José Reyes, Jefryn Macías, Romario da Silva, Rodrigo De Olivera. : Javier López. Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, José Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Olimpia:

22 de febrero de 2026 | Olimpia 0-1 Motagua | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2026 | Motagua 1-1 Olimpia | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Olimpia 2-0 Motagua | Torneo Apertura

16 de octubre de 2025 | Olimpia 2-2 Motagua | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Motagua 0-2 Olimpia | Torneo Apertura

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